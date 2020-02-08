快訊

徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞說明專機真相

陳時中堅持要等9點的檢疫結果 原因讓記者都笑了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲豹娛樂攜手日本Falcom、角川遊戲等 推多款中文化遊戲成立全新品牌「III」

聯合新聞網 / 楊又肇

去年由前PlayStation中文化中心總監陳云云於日本東京獨立成立，並且與台灣索尼互動娛樂維持深度合作的雲豹娛樂，稍早宣布將與日本Falcom、角川遊戲等業者合作推出多款繁體中文化遊戲作品。此外，雲豹娛樂也宣布推出全新品牌「III (Triple I,Independent IP Industry)」，預計挖掘全球各地獨創遊戲作品，並且以以IP為單位打造不僅侷限於遊戲領域的各式內容。

雲豹娛樂宣布，將攜手日本Falcom推出《伊蘇 塞爾塞塔的樹海：改》PlayStation 4平台繁體中文版與韓文版，預計在今年4月23日開放銷售，而同為PlayStation 4平台發行的《英雄傳說 零之軌跡：改》也確定推出繁體中文版與韓文版，預計在5月28日上市。

此外，包含在Steam服務平台銷售的《英雄傳說 閃之軌跡 I：改 -Thors Military Academy 1204-》、《英雄傳說 閃之軌跡 Ⅱ：改 -The Erebonian Civil War-》、《英雄傳說 閃之軌跡Ⅲ》，以及《英雄傳說 閃之軌跡IV -THE END OF SAGA-》都確定推出繁體中文版與韓文版。

而由角川遊戲開發、於PlayStation 4與Nintendo Switch平台發行的懸疑文字冒險遊戲《方根膠捲 (暫稱)》，則確定會在今年春季推出，分別提供繁體中文版及韓文版。至於描寫坦克、狗與人類的角色扮演遊戲《坦克戰記》系列新作《坦克戰記 異傳：重生》，則確定於今年夏天推出繁體中文版及韓文版。

針對紳士玩家打造，由D3 PUBLISHER與Tamsoft開發的PlayStation 4平台遊戲《性感女劍士ORIGIN (暫稱)》，更在此次發表活動中確定首次推出繁體中文、簡體中文、韓文與英文版，並且首度追加中文、韓文配音，預計在今年夏天發售。

至於雲豹娛樂此次同步揭曉的全新品牌「III」，則預計挖掘全球各地獨創遊戲作品，並且以以IP為單位打造不僅侷限於遊戲領域的各式內容，首波將會針對全球市場發行由Burger Studio開發的《少林五祖》與《鐵翼少女》。

《方根膠捲 (暫稱)》

《坦克戰記 異傳：重生》

《性感女劍士ORIGIN (暫稱)》

《少林五祖》

《鐵翼少女》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 東京 PlayStation
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

日家庭支出降4% 展望蒙塵

武漢肺炎日本確診86例防疫失敗？ 網指潛伏期過後才知道

威潤多箭齊發擴大布局 今年業績拚創高

註冊頁面上線了！Sony暫時不會對外公布PlayStation 5具體細節

相關新聞

雲豹娛樂攜手日本Falcom、角川遊戲等 推多款中文化遊戲成立全新品牌「III」

去年由前PlayStation中文化中心總監陳云云於日本東京獨立成立，並且與台灣索尼互動娛樂維持深度合作的雲豹娛樂，稍早宣布將與日本Falcom、角川遊戲等業者合作推出多款繁體中文化遊戲作品。此外，雲豹娛樂也宣布推出全新品牌「III (Triple I,Independent IP Industry)」，預計挖掘全球各地獨創遊戲作品，並且以以IP為單位打造不僅侷限於遊戲領域的各式內容。

Google Glass Enterprise Edition 2開放所有開發者購買 吸引創造更多AR應用

去年針對企業端提供銷售的Google Glass Enterprise Edition 2，目前宣布將開放所有開發者透過CDW、Mobile Advance或SHI等通路購買，藉此打造更多擴增實境應用解決方案。

註冊頁面上線了！Sony暫時不會對外公布PlayStation 5具體細節

先前有消息指稱Sony計畫在2月5日於美國紐約揭曉PlayStation 5具體面貌，而Sony稍早也釋出註冊頁面，讓使用者能填寫個人電子郵件，藉此在最快時間獲取PlayStation 5上市時間、價格，以及預計推行遊戲作品等資訊。

防疫考量 宏碁亞太區第三屆Predator電競聯賽延期

宏碁2020 亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽總決賽原訂2月19至23日於菲律賓馬尼拉舉行，已售出近兩萬張門票。...

SEGA宣布 將旗下PC遊戲盒裝全面換上100％可回收材質

跟上近期環保意識，SEGA稍早宣布將使旗下實體版PC遊戲盒裝全數換上100%環保材質，同時也將以可回收低密度聚乙烯作為盒裝封膜材質，藉此降低對環境影響。

搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

任天堂稍早宣布，將配合《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》上市，預計在3月13日開放銷售全新清新配色設計的Nintendo Switch遊戲主機。

任天堂社長確認 今年不會推出新款Nintendo Switch

任天堂社長古河淳太郎稍早於財報會議中表示，今年並未有計畫推出新款Nintendo Switch，藉此澄清近期有不少傳聞的升級款新機說法。

Nintendo Switch遊戲主機累積銷量 已超越當年的超級任天堂

任天堂稍早公布2019財年第三季財報結果，其中顯示在2019年10月至12月期間銷售1081萬台Nintendo Switch遊戲主機，同時也已經累積銷售超過5248萬台記錄，超越過去超級任天堂 (Super Nintendo)遊戲主機創下的4900萬台銷售規模。

攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

Netflix稍早宣布將從日本集英社取得授權，並且透過與曾經製作真人版《星際牛仔 (Cowboy Bebop)》的Tomorrow Studio合作，預計製作總計10集的《航海王 (One Piece)》真人版影集內容。

開發機外觀曝光？疑似PlayStation 5開機影片釋出

Twitter用戶Sm1Le稍早於Twitter頁面釋出疑似PlayStation 5開發機實際開機運作影片，其中除了可以看見開機後顯示「PS5」與Sony圖示，更可看見疑似開發機實際外觀。

《秘境探險》真人版電影再次延後上映時間 導演也換人了

由飾演《蜘蛛人：離家日》電影主角彼得帕克的英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)擔任演出，同時原訂2020年12月18日上映的《秘境探險 (Uncharted)》真人版電影，稍早再次確認將上映時間延後至2021年3月，同時導演也更換成拍攝《屍樂園 (Zombieland)》的Ruben Fleischer擔任。

消息指稱Konami已經著手打造兩款《沉默之丘》新作

相關消息指稱，Konami已經著手打造至少兩款《沉默之丘》新作，但不確定是否如先前市場傳聞將與小島秀夫合作。

熱門新聞

這也太瞎了！Google 相簿「Takeout」備份功能竟然順便打包外帶陌生人的影片

微軟將Windows部門與裝置硬體部門整併 轉由產品長帶領團隊

防疫新對策：遠距辦公崛起！企業如何挑選最佳通訊與協作工具？

取代傳統紙本 紐約市警察局開始以數位形式記錄執勤內容

雲豹娛樂攜手日本Falcom、角川遊戲等 推多款中文化遊戲成立全新品牌「III」

考量新型冠狀病毒影響 Ericsson也跟進宣布退出MWC 2020展出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。