雲豹娛樂攜手日本Falcom、角川遊戲等 推多款中文化遊戲成立全新品牌「III」

去年由前PlayStation中文化中心總監陳云云於日本東京獨立成立,並且與台灣索尼互動娛樂維持深度合作的雲豹娛樂,稍早宣布將與日本Falcom、角川遊戲等業者合作推出多款繁體中文化遊戲作品。此外,雲豹娛樂也宣布推出全新品牌「III (Triple I,Independent IP Industry)」,預計挖掘全球各地獨創遊戲作品,並且以以IP為單位打造不僅侷限於遊戲領域的各式內容。

雲豹娛樂宣布,將攜手日本Falcom推出《伊蘇 塞爾塞塔的樹海:改》PlayStation 4平台繁體中文版與韓文版,預計在今年4月23日開放銷售,而同為PlayStation 4平台發行的《英雄傳說 零之軌跡:改》也確定推出繁體中文版與韓文版,預計在5月28日上市。

此外,包含在Steam服務平台銷售的《英雄傳說 閃之軌跡 I:改 -Thors Military Academy 1204-》、《英雄傳說 閃之軌跡 Ⅱ:改 -The Erebonian Civil War-》、《英雄傳說 閃之軌跡Ⅲ》,以及《英雄傳說 閃之軌跡IV -THE END OF SAGA-》都確定推出繁體中文版與韓文版。

而由角川遊戲開發、於PlayStation 4與Nintendo Switch平台發行的懸疑文字冒險遊戲《方根膠捲 (暫稱)》,則確定會在今年春季推出,分別提供繁體中文版及韓文版。至於描寫坦克、狗與人類的角色扮演遊戲《坦克戰記》系列新作《坦克戰記 異傳:重生》,則確定於今年夏天推出繁體中文版及韓文版。

針對紳士玩家打造,由D3 PUBLISHER與Tamsoft開發的PlayStation 4平台遊戲《性感女劍士ORIGIN (暫稱)》,更在此次發表活動中確定首次推出繁體中文、簡體中文、韓文與英文版,並且首度追加中文、韓文配音,預計在今年夏天發售。

至於雲豹娛樂此次同步揭曉的全新品牌「III」,則預計挖掘全球各地獨創遊戲作品,並且以以IP為單位打造不僅侷限於遊戲領域的各式內容,首波將會針對全球市場發行由Burger Studio開發的《少林五祖》與《鐵翼少女》。

《方根膠捲 (暫稱)》

《坦克戰記 異傳:重生》

《性感女劍士ORIGIN (暫稱)》

《少林五祖》

《鐵翼少女》

