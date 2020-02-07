Google Glass Enterprise Edition 2開放所有開發者購買 吸引創造更多AR應用

去年針對企業端提供銷售的Google Glass Enterprise Edition 2，目前宣布將開放所有開發者透過CDW、Mobile Advance或SHI等通路購買，藉此打造更多擴增實境應用解決方案。

採用Qualcomm Snapdragon XR1處理器，作業系統則採用Android作為基礎的Google Glass Enterprise Edition 2，目前主要還是鎖定企業用戶使用需求。此次宣布開放所有開發者更容易購買，不再限定必須透過解決方案供應商身分採購，預期也是希望能吸引更多開發者以此打造更多元的擴增實境應用服務。

至於建議售價部分，Google Glass Enterprise Edition 2依然維持999美元售價，同時現階段也並未計畫進入一般消費市場。

就外觀來看，Google Glass Enterprise Edition 2與過往產品設計更貼近一般眼鏡造型，但一樣透過右側的鏡片於眼部形成擴增實境視覺，而在Snapdragon XR1處理器運作之下，Google表示此次產品運算效能表現更好，同時也能維持更長使用時間，充電孔也改為USB-C連接埠規格。

另外在錄影功能部分，則是基於相機畫素提昇能有更好畫質表現，同時也能反應在即時影像串流互動表現，同時也攜手Smith Optics打造可對應各個工作環境使用的鏡框，而不會讓配戴者感覺不適。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》