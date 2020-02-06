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註冊頁面上線了！Sony暫時不會對外公布PlayStation 5具體細節
先前有消息指稱Sony計畫在2月5日於美國紐約揭曉PlayStation 5具體面貌，而Sony稍早也釋出註冊頁面，讓使用者能填寫個人電子郵件，藉此在最快時間獲取PlayStation 5上市時間、價格，以及預計推行遊戲作品等資訊。
先前消息指稱Sony計畫在紐約時間2月5日於Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting揭曉PlayStation 5細節，而今年預計採用宣傳用語將是「It’s time to play」。而目前雖然釋出註冊頁面，讓使用者能透過填寫個人電子郵件獲取PlayStation 5最新消息，但同時也確認暫時還沒有準備對外公布PlayStation 5具體細節。
不過，目前還無法確認Sony是否原本就計畫在其他時間公布PlayStation 5相關內容，或是其實已經準備對外公布，但考量近期新型冠狀病毒疫情影響而暫時取消。
Sony並未透露PlayStation 5相關細節預計對外公布時間，但應該會在今年上半年對外揭曉，並且計畫在年底聖誕節開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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