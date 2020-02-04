親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

SEGA宣布 將旗下PC遊戲盒裝全面換上100％可回收材質

2020-02-04 00:12楊又肇

跟上近期環保意識，SEGA稍早宣布將使旗下實體版PC遊戲盒裝全數換上100%環保材質，同時也將以可回收低密度聚乙烯作為盒裝封膜材質，藉此降低對環境影響。

分享

依照SEGA說明，所有用於PC遊戲盒裝材質都會採用100%可回收原料製作，盒裝呈現內容也會以環保水基與菜基油墨印製，並且透過可回收低密度聚乙烯材質封膜，藉此讓所有PC遊戲盒裝可以更加環保。

此外，由於採用新材質的重量更輕，使得PC遊戲在貨運過程的運輸費用相對也會減輕，因此在相同成本之下，可以用於運輸更多PC遊戲數量。但因為採用環保素材製作遊戲盒裝，因此多少會增加一些生產成本，但SEGA方面表示將會從部分節約費用部分達成平衡。

首波採用環保素材製作盒裝的PC遊戲，將是由Creative Assembly製作、SEGA發行的《羅馬II：全軍破敵 (Total War: Rome II)》「大敵當前 (Enemy at the Gates Edition)」版本，同時SEGA也透露未來將會有更多遊戲同樣跟進採用環保材質盒裝。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

羅馬SEGA

延伸閱讀

TGS20／連《電馭叛客 2077》都要來！...

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類...

配完音才知道是《人中之龍7》！台灣配音員赴日...

《人中之龍7》中文角色飄濃濃台灣腔？因為配音...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

2020-02-02 12:45

任天堂社長確認 今年不會推出新款Nintendo Switch

2020-02-01 08:45

Nintendo Switch遊戲主機累積銷量 已超越當年的超級任天堂

2020-01-31 09:33

攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

2020-01-31 09:32

開發機外觀曝光？疑似PlayStation 5開機影片釋出

2020-01-30 08:02

《秘境探險》真人版電影再次延後上映時間 導演也換人了

2020-01-30 07:58

消息指稱Konami已經著手打造兩款《沉默之丘》新作

2020-01-30 07:57

任天堂確認終止維修Nintendo Wii主機…原因是「零件不再生產」

2020-01-29 08:11

數據統計顯示：約10%開發者著手打造PS5與Xbox Series X平台遊戲

2020-01-29 08:07

任天堂確認終止維修Nintendo Wii主機 原因是零件不再生產

2020-01-28 07:47

消息指稱CAPCOM將於2021年推出《惡靈古堡》系列新作，但可能是外傳定位內容

2020-01-27 08:57

Unity以完整《異端》影片展示旗下擬真的即時渲染運算效果

2020-01-27 08:56

微軟要公開了？疑Xbox Series X開發機背面配置曝光

2020-01-25 09:55

PlayStation Vue確定1月底關閉服務 取而代之的是YouTube TV

2020-01-25 09:52

Sony預期2月5日紐約揭曉PlayStation 5細節 以及首波推行遊戲

2020-01-22 16:19

數位助理服務應用 可能成為PlayStation 5特色亮點之一

2020-01-21 10:38

不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下PlayStation平台遊戲移植PC

2020-01-21 10:36

Google透露Stadia服務收錄遊戲數量擴增至120款 其中將包含獨佔遊戲

2020-01-20 23:15

Chrome OS或許很快就能對應遊玩Steam服務提供遊戲

2020-01-20 23:14

微軟串流遊戲服務Project XCloud 目前開放台灣在內國家地區測試

2020-01-20 23:11

基努李維代言演出的《電馭叛客2077》 延後至今年9月推出

2020-01-20 00:44

消息指稱PlayStation 5向下相容平台 將包含初代機種、周邊配件

2020-01-18 08:11

Square Enix確認Final Fantasy VII 重製版延後上市 原因是「基於提供更好遊玩體驗」

2020-01-17 09:12

《惡靈古堡3：重製版》釋出多張遊戲場景 更多追跡者恐怖面貌亮相

2020-01-17 09:08

誰說寶可夢退燒？玩家去年課金267億元創新高，黏住鐵粉全靠這招

2020-01-15 15:34

Sony公開PS5新Logo 五大重點功能同步揭露 估年底上市

2020-01-07 18:03

無懼雲端遊戲來襲 任天堂社長：遊戲機不會就此消失

2020-01-05 22:28

美國境內音樂內容營收 已有80％來自串流服務

2020-01-03 11:43

即將開放試玩下載？ 《Final Fantasy VII 重製版》長時間試玩影片曝光

2020-01-03 11:35

消息指稱 Sony最快明年3月開放PS5預購、新款控制器即將對外公開

2019-12-30 09:26

小島秀夫透露 正在構思下一款遊戲概念想法

2019-12-25 15:54

吸引更多人遊玩 寶可夢遊戲終於登上Facebook平台

2019-12-25 15:51

Google收購Typhoon Studio工作團隊 擴展Stadia遊戲陣容

2019-12-23 10:09

《恐龍危機》在內經典作品即將復刻製作？ CAPCOM申請多項遊戲作品商標

2019-12-22 13:07

Facebook收購西班牙新創PlayGiga 進軍雲端串流遊戲服務

2019-12-22 13:06

Sony針對PlayStation 4控制器打造可擴充按鈕配件 對應更多按鍵操作需求

2019-12-21 11:16

Corsair收購專業遊戲手把製造商Scuf 補足遊戲硬體市場競爭優勢

2019-12-20 10:40

高畫質重新打造《魔獸爭霸III》淬鍊重生確定明年1/29推出

2019-12-19 08:52

這台任天堂與Sony的夢幻遊戲機將拍賣 成交價碼受關注

2019-12-18 22:30
看更多

熱門文章

台灣專屬LINE限時特效 輸入這些關鍵字變出元宵節天燈

2020-02-03 15:12

LINE元宵特效台灣限定 iOS用戶專屬

2020-02-03 13:45

蘋果傳上半年推7款新品 無線充電板受矚

2020-02-03 12:21

印第安納大學全新超級電腦 確定採用NVIDIA「Ampère」GPU

2020-02-04 00:16

微軟新版Windows 10更新 將讓使用者自行移除記事本、小畫家及WordPad

2020-02-04 00:06

因應新型冠狀病毒影響 小米透露可能以線上形式發表小米10系列手機

2020-02-04 00:10

慶元宵看燈會 LINE猜燈謎最高拿88點

2020-02-03 17:00

Prime會員服務、AWS業務加值 亞馬遜營收成長21％

2020-02-04 00:21

SEGA宣布 將旗下PC遊戲盒裝全面換上100％可回收材質

2020-02-04 00:12

受武漢肺炎疫情影響 可能衝擊上半年新款手機發表活動與供貨

2020-02-04 00:20

黑鯊手機執行長暗示 今年新機將以線上發表形式揭曉

2020-02-04 00:19

三星第二款螢幕可凹折手機 Galaxy Z Flip實機影片曝光

2020-02-04 00:18

美國司法部計畫 要求電信業者為機器人電話詐騙問題負責

2020-02-04 00:07

聯發科揭曉中階處理器Helio G80 預計降低遊戲手機均價

2020-02-04 00:07

美國娛樂軟體協會計畫讓E3電玩展轉型 有機會開放一般民眾參與

2020-02-04 00:15

三星南韓官網透露智慧喇叭Galaxy Home Min i將於2月12日上市

2020-02-04 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top