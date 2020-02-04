SEGA宣布 將旗下PC遊戲盒裝全面換上100％可回收材質

跟上近期環保意識，SEGA稍早宣布將使旗下實體版PC遊戲盒裝全數換上100%環保材質，同時也將以可回收低密度聚乙烯作為盒裝封膜材質，藉此降低對環境影響。

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依照SEGA說明，所有用於PC遊戲盒裝材質都會採用100%可回收原料製作，盒裝呈現內容也會以環保水基與菜基油墨印製，並且透過可回收低密度聚乙烯材質封膜，藉此讓所有PC遊戲盒裝可以更加環保。

此外，由於採用新材質的重量更輕，使得PC遊戲在貨運過程的運輸費用相對也會減輕，因此在相同成本之下，可以用於運輸更多PC遊戲數量。但因為採用環保素材製作遊戲盒裝，因此多少會增加一些生產成本，但SEGA方面表示將會從部分節約費用部分達成平衡。

首波採用環保素材製作盒裝的PC遊戲，將是由Creative Assembly製作、SEGA發行的《羅馬II：全軍破敵 (Total War: Rome II)》「大敵當前 (Enemy at the Gates Edition)」版本，同時SEGA也透露未來將會有更多遊戲同樣跟進採用環保材質盒裝。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》