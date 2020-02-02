親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國會版星光大道 立委紅毯秀原本差點被取消…

武漢肺炎救命藥出現了？美治療首例確診病患1天後退燒 實驗藥奏效

搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

2020-02-02 12:45楊又肇

任天堂稍早宣布，將配合《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》上市，預計在3月13日開放銷售全新清新配色設計的Nintendo Switch遊戲主機。

分享

去年在E3 2019確定在今年3月正式推出的《集合啦！動物森友會》，將讓玩家移居無人島，並且在環境建設過程與在地動物結交朋友，並且進行各類互動。

此次宣布推出的全新配色主機，將以薄荷綠與淺藍配色組合，並且在機身背面印上特殊塗樣，另外更同步可獨立銷售的收納袋，讓先前已經購機的玩家選購，並且提供對應Nintendo Switch與Nintendo Switch Lite兩種版本。

而此次推出的新款配色款式的Joy-Con控制器，以及連同主機一同推出的白色設計款底座配件則暫時未有額外獨立銷售計畫，僅提供與特殊款配色的Nintendo Switch一同銷售。

分享

要注意的是，此次推出的新款配色款式Nintendo Switch遊戲主機，並未包含《集合啦！動物森友會》遊戲內容，玩家必須額外購買實體卡匣或數位下載版內容。

新款配色款式Nintendo Switch遊戲主機預計在3月13日正式開放銷售，並且預計在2月8日開放預購，台灣地區售價將以新台幣9780元價格銷售。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂Switch

延伸閱讀

湖水綠超美！任天堂Switch《集合啦！動物...

任天堂社長確認 今年不會推出新款Ninten...

《動物森友會》Switch主機太燒火？還有其...

任天堂調高Switch銷售目標 旺宏原相股...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

任天堂社長確認 今年不會推出新款Nintendo Switch

2020-02-01 08:45

Nintendo Switch遊戲主機累積銷量 已超越當年的超級任天堂

2020-01-31 09:33

攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

2020-01-31 09:32

開發機外觀曝光？疑似PlayStation 5開機影片釋出

2020-01-30 08:02

《秘境探險》真人版電影再次延後上映時間 導演也換人了

2020-01-30 07:58

消息指稱Konami已經著手打造兩款《沉默之丘》新作

2020-01-30 07:57

任天堂確認終止維修Nintendo Wii主機…原因是「零件不再生產」

2020-01-29 08:11

數據統計顯示：約10%開發者著手打造PS5與Xbox Series X平台遊戲

2020-01-29 08:07

熱門文章

Google推出短影片「Tangi」App：讓你60秒Get新技能

2020-02-01 15:25

武漢肺炎假訊息網路瘋傳 臉書罕見大動作移除

2020-02-01 15:21

歐盟以壓倒性票數通過 推動新一波充電連結規格統一

2020-02-02 12:44

約翰霍普金斯大學提供「世界即時武漢肺炎全球疫情地圖」

2020-02-02 13:25

蘋果更新美國境內地圖服務 圖資、導航準確率提升、加入流順操作體驗

2020-02-02 12:55

【教學】Telegram 新手使用攻略 帳號申請、中文化、操作及加入群組

2020-02-02 13:17

搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

2020-02-02 12:45

壯大Apple TV+ 消息指稱蘋果可能與MGM洽談收購串流影音服務

2020-02-02 13:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top