搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

任天堂稍早宣布，將配合《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》上市，預計在3月13日開放銷售全新清新配色設計的Nintendo Switch遊戲主機。

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去年在E3 2019確定在今年3月正式推出的《集合啦！動物森友會》，將讓玩家移居無人島，並且在環境建設過程與在地動物結交朋友，並且進行各類互動。

此次宣布推出的全新配色主機，將以薄荷綠與淺藍配色組合，並且在機身背面印上特殊塗樣，另外更同步可獨立銷售的收納袋，讓先前已經購機的玩家選購，並且提供對應Nintendo Switch與Nintendo Switch Lite兩種版本。

而此次推出的新款配色款式的Joy-Con控制器，以及連同主機一同推出的白色設計款底座配件則暫時未有額外獨立銷售計畫，僅提供與特殊款配色的Nintendo Switch一同銷售。

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要注意的是，此次推出的新款配色款式Nintendo Switch遊戲主機，並未包含《集合啦！動物森友會》遊戲內容，玩家必須額外購買實體卡匣或數位下載版內容。

新款配色款式Nintendo Switch遊戲主機預計在3月13日正式開放銷售，並且預計在2月8日開放預購，台灣地區售價將以新台幣9780元價格銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》