任天堂社長確認 今年不會推出新款Nintendo Switch

任天堂社長古河淳太郎稍早於財報會議中表示，今年並未有計畫推出新款Nintendo Switch，藉此澄清近期有不少傳聞的升級款新機說法。

分享 facebook

古河淳太郎表示，目前在市面上銷售的Nintendo Switch恰好符合使用需求，同時也處於硬體發展生命週期中間階段，因此讓Nintendo Switch產品發展有一定基礎，意味暫時還沒有必要透過推出新機刺激市場需求。

目前除了將原本Nintendo Switch更新電池設計，讓主機能有更長電力使用時間，任天堂同時也針對不同使用需求推出Nintendo Switch Lite，透過去除可拆卸Joy-Con，以及可連接電視螢幕輸出遊玩體驗，藉此吸引更多僅需隨手遊玩的遊戲市場需求。

在此之前，市場有不少說法認為任天堂將會接續推出硬體效能更高的Nintendo Switch，藉由搭載新款NVIDIA Tegra處理器實現更好畫面表現，同時也能讓電池續航表現更好，進而吸引更高階效能需求玩家。

在稍早公布2019財年第三季財報中，顯示任天堂在2019年10月至12月期間銷售1081萬台Nintendo Switch遊戲主機，同時也已經累積銷售超過5248萬台記錄，超越過去超級任天堂 (Super Nintendo)遊戲主機創下的4900萬台銷售規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》