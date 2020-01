攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

Netflix稍早宣布將從日本集英社取得授權,並且透過與曾經製作真人版《星際牛仔 (Cowboy Bebop)》的Tomorrow Studio合作,預計製作總計10集的《航海王 (One Piece)》真人版影集內容。

除了與集英社、Tomorrow Studio合作,Netflix也預計與曾經負責《CSI犯罪現場:邁阿密 (CSI: Miami)》、《LOST檔案 (Lost)》、《X檔案 (X-Files)》在內影集製作人Steven Maeda,以及曾經參與《神盾局特工》、《漫威盧克·凱奇 (Luke Cage)》、《漫威制裁者 (Marvel's The Punisher)》製作人Matt Owens攜手合作,預計負責相關編劇與執行監製。

至於執導則將由隸屬Tomorrow Studio的Marty Adelstein與Becky Clements分別擔任,另外漫畫原作尾田榮一郎也將擔任此次即將製作的真人版影集執導。

不過,Netflix目前尚未公布任何真人版《航海王》宣傳影像,同時尚未公布真人版影集演出角色陣容名單,另外也尚未確認影集內容預計上線時間。

而拍攝真人版影集的消息,早在2017年於日本舉辦的《航海王》連載20週年紀念活動中,就由週刊少年Jump編集長中野博之對外宣布,將好萊塢工作室拍攝真人版影集消息,同時也透露將創下日本電視史上最高製作費用記錄,另外也說明整個製作規劃已經進行多年準備,甚至原作尾田榮一郎也對粉絲信心喊話,強調真人版影集內容不會辜負期待。

BIG ANNOUNCEMENT: A One Piece live action is in the works! @OnePieceNetflix pic.twitter.com/gnuR5JgmXw