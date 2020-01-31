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攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

2020-01-31 09:32楊又肇

Netflix稍早宣布將從日本集英社取得授權，並且透過與曾經製作真人版《星際牛仔 (Cowboy Bebop)》的Tomorrow Studio合作，預計製作總計10集的《航海王 (One Piece)》真人版影集內容。

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除了與集英社、Tomorrow Studio合作，Netflix也預計與曾經負責《CSI犯罪現場：邁阿密 (CSI: Miami)》、《LOST檔案 (Lost)》、《X檔案 (X-Files)》在內影集製作人Steven Maeda，以及曾經參與《神盾局特工》、《漫威盧克·凱奇 (Luke Cage)》、《漫威制裁者 (Marvel's The Punisher)》製作人Matt Owens攜手合作，預計負責相關編劇與執行監製。

至於執導則將由隸屬Tomorrow Studio的Marty Adelstein與Becky Clements分別擔任，另外漫畫原作尾田榮一郎也將擔任此次即將製作的真人版影集執導。

不過，Netflix目前尚未公布任何真人版《航海王》宣傳影像，同時尚未公布真人版影集演出角色陣容名單，另外也尚未確認影集內容預計上線時間。

而拍攝真人版影集的消息，早在2017年於日本舉辦的《航海王》連載20週年紀念活動中，就由週刊少年Jump編集長中野博之對外宣布，將好萊塢工作室拍攝真人版影集消息，同時也透露將創下日本電視史上最高製作費用記錄，另外也說明整個製作規劃已經進行多年準備，甚至原作尾田榮一郎也對粉絲信心喊話，強調真人版影集內容不會辜負期待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

好萊塢航海王Netflix

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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