Nintendo Switch遊戲主機累積銷量 已超越當年的超級任天堂

任天堂稍早公布2019財年第三季財報結果，其中顯示在2019年10月至12月期間銷售1081萬台Nintendo Switch遊戲主機，同時也已經累積銷售超過5248萬台記錄，超越過去超級任天堂 (Super Nintendo)遊戲主機創下的4900萬台銷售規模。

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而在遊戲作品銷售表現部分，去年11月中正式推出的《寶可夢 劍／盾》總計累積銷售達1606萬套，其中光是在日本境內就銷售超過421萬套，海外市場則累積銷售達1185萬套。

另外，2017年推出的《瑪利歐賽車8 豪華版》在2019財年計算期間依然累積銷售達627萬套，累積至今的銷售套數更達2296萬套。上市已久的《任天堂明星大亂鬥 特別版》更在2019財年計算期間累積銷售387萬套，至今累積銷售1768萬套，《薩爾達傳說 曠野之息》則是在2019財年計算期間累積銷售達356萬套、至今累積銷售套數則是1634萬套。

其餘銷售套數超過百萬的遊戲作品，更包含累積銷售達537萬套的《路易吉洋樓3》、累積銷售達504萬套的《超級瑪利歐創作家2》，以及累積銷售達419萬套的《薩爾達傳說 織夢島》。

手機遊戲營收成長驚人

在手機遊戲銷售表現方面，依照數據統計分析公司Sensor Tower調查結果，任天堂所推行6款手機遊戲已經創造10億美元營收規模，並且在全球地區創下4.52億次累積下載次數。

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其中，《聖火降魔錄 英雄雲集 (Fire Emblem Heroes)》累積營收達6.56億美元，約佔任天堂手機遊戲營收61%，其次則是《動物之森 口袋露營廣場 (Animal Crossing: Pocket Camp)》與《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》，營收分別各佔12%及11%。

至於《瑪利歐賽車巡迴賽 (Mario Kart Tour)》與《超級瑪利歐酷跑 (SUPER MARIO RUN)》則分別佔據總營收的8%、7%，但《瑪利歐醫生世界 (Dr. Mario World)》營收佔比則不到1%。

手機遊戲獲利最大市場為日本，營收規模達5.81億美元，佔整體營收54%，其次則是美國，營收規模達2.16億美元，佔整體營收29%，其中又以《瑪利歐賽車巡迴賽》、《超級瑪利歐酷跑》最受美國玩家歡迎，但其他遊戲則受玩家接受度影響，依然是在日本市場較受歡迎。

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不過，從《聖火降魔錄 英雄雲集》僅佔所有遊戲下載次數的4%比例，卻呈現最高營收表現情況來看，顯然課金模式還是讓任天堂賺取不少獲利，換算後的每次下載對應營收金額達41美元。但以任天堂先前透露說法，強調不會僅只是透過課金方式增加營收，認為創造有趣遊戲還是最根本發展模式，同時也不希望合作遊戲廠商因為過分課金而影響遊戲原本樂趣，因此也會督促自己與其他合作夥伴避免過分課金創造營收。

從《超級瑪利歐酷跑》採取買斷遊玩，而後續推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》與《動物之森 口袋露營廣場》均採用訂閱遊玩方式，顯示任天堂也持續嘗試不同獲取營收方式，預期在2020年也會持續透過不同方式增加獲利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》