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《秘境探險》真人版電影再次延後上映時間 導演也換人了

2020-01-30 07:58楊又肇

由飾演《蜘蛛人：離家日》電影主角彼得帕克的英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)擔任演出，同時原訂2020年12月18日上映的《秘境探險 (Uncharted)》真人版電影，稍早再次確認將上映時間延後至2021年3月，同時導演也更換成拍攝《屍樂園 (Zombieland)》的Ruben Fleischer擔任。

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由於上映時間一再延後，同時負責拍攝導演也持續更換，似乎也顯示哥倫比亞影業 (Columbia Pictures)開始對此部電影能否順利吸引市場目光開始質疑。不過，目前此部電影預期還是會繼續拍攝，只是實際呈現劇情是否如先前負責導演Dan Trachtenberg透露，故事劇情將不會直接套用現有遊戲內容，而是會採用全新內容製作。

《秘境探險》系列是由Naughty Dog製作，描述自稱英國知名冒險家法蘭西斯德瑞克後裔的尋寶獵人奈森德瑞克尋找失落文明秘寶，並且在各地展開冒險的故事，由於故事融合冒險解謎，以及融合好萊塢電影拍攝手法的內容呈現效果，因此廣受玩家好評，目前在推出PlayStation系列平台推出4部正統故事內容，同時在PlayStation Vita、手機平台推出衍生遊戲之後，甚至在PlayStaiton 4推出外傳故事。

除了《秘境探險》確定投入真人改編電影拍攝，先前同樣由Naughty Dog製作的《最後生還者 (The Last of Us)》遊戲也傳出將投入真人電影拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影英國哥倫比亞PlayStation

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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