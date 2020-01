開發機外觀曝光？疑似PlayStation 5開機影片釋出

Twitter用戶Sm1Le稍早於Twitter頁面釋出疑似PlayStation 5開發機實際開機運作影片,其中除了可以看見開機後顯示「PS5」與Sony圖示,更可看見疑似開發機實際外觀。

開機時呈現「PS5」標示 (圖/擷自Twitter頁面) 分享 facebook

目前無法確認此影片實際真偽,但影片中出現疑似PlayStation 5開發機目測尺寸大小,顯然比微軟預計推出的Xbox Series X小一點,同時也維持現行扁平機身設計。旁邊似乎也擺放疑似新款DualShock控制手把,但因為影片解析度與拍攝角度,暫時無法確認其細節。

就先前消息指稱,「It’s time to play」將是Sony今年用於PlayStation,以及針對即將推出的PlayStation 5所設計宣傳用語。同時,Sony預計對外公布新機細節時間,將會選在美國東岸時間2月5日,預計會在紐約Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting活動上揭曉。

開機後會出現用於開發系統登入使用的QR code內容 (圖/擷自Twitter頁面) 分享 facebook

疑似PlayStation 5開發機外觀 (圖/擷自Twitter頁面) 分享 facebook

疑似新款DualShock控制手把與PlayStation 5開發機外觀 (圖/擷自Twitter頁面) 分享 facebook

而新機售價則預期會是499美元,或是449英鎊、449歐元,以及日幣54999圓,初期僅會提供一般規格版本,暫時不會推出「Pro」規格機種,而硬體規格基於會與微軟Xbox Series X相近,運算效能預期會在10TFLOPS,同時Sony也會在發表當天開放特定市場進行預購。

至於遊戲作品方面,包含《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》、《美國職棒大聯盟 21 (MLB The Show 21)》、《惡魔靈魂 重製版 (Demon Souls Remastered)》、《眾神隕落 (Godfall)》,以及由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室製作全新作品《Legendz》將會成為首波推行作品。

其他遊戲則預期包含《地平線 期待黎明》後續新作,以及由Insomniac Games推出的全新《蜘蛛人》遊戲作品,另外也會由Naughty Dog推出全新科幻主題遊戲,包含索尼互動日本工作室、倫敦工作室也會有相關作品推出,同時預期也包含《Final Fantasy XVI》與全新《惡靈古堡》新作。

A first look at the Sony PlayStation 5. It is on and loading. pic.twitter.com/nE9I4EkZJj

— Sm1Le (@Sm1LeXZ) January 25, 2020