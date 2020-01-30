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開發機外觀曝光？疑似PlayStation 5開機影片釋出

2020-01-30 08:02楊又肇

Twitter用戶Sm1Le稍早於Twitter頁面釋出疑似PlayStation 5開發機實際開機運作影片，其中除了可以看見開機後顯示「PS5」與Sony圖示，更可看見疑似開發機實際外觀。

開機時呈現「PS5」標示 (圖／擷自Twitter頁面)
開機時呈現「PS5」標示 (圖／擷自Twitter頁面)
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目前無法確認此影片實際真偽，但影片中出現疑似PlayStation 5開發機目測尺寸大小，顯然比微軟預計推出的Xbox Series X小一點，同時也維持現行扁平機身設計。旁邊似乎也擺放疑似新款DualShock控制手把，但因為影片解析度與拍攝角度，暫時無法確認其細節。

就先前消息指稱，「It’s time to play」將是Sony今年用於PlayStation，以及針對即將推出的PlayStation 5所設計宣傳用語。同時，Sony預計對外公布新機細節時間，將會選在美國東岸時間2月5日，預計會在紐約Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting活動上揭曉。

開機後會出現用於開發系統登入使用的QR code內容 (圖／擷自Twitter頁...
開機後會出現用於開發系統登入使用的QR code內容 (圖／擷自Twitter頁面)
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疑似PlayStation 5開發機外觀 (圖／擷自Twitter頁面)
疑似PlayStation 5開發機外觀 (圖／擷自Twitter頁面)
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疑似新款DualShock控制手把與PlayStation 5開發機外觀 (圖／...
疑似新款DualShock控制手把與PlayStation 5開發機外觀 (圖／擷自Twitter頁面)
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而新機售價則預期會是499美元，或是449英鎊、449歐元，以及日幣54999圓，初期僅會提供一般規格版本，暫時不會推出「Pro」規格機種，而硬體規格基於會與微軟Xbox Series X相近，運算效能預期會在10TFLOPS，同時Sony也會在發表當天開放特定市場進行預購。

至於遊戲作品方面，包含《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》、《美國職棒大聯盟 21 (MLB The Show 21)》、《惡魔靈魂 重製版 (Demon Souls Remastered)》、《眾神隕落 (Godfall)》，以及由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室製作全新作品《Legendz》將會成為首波推行作品。

其他遊戲則預期包含《地平線 期待黎明》後續新作，以及由Insomniac Games推出的全新《蜘蛛人》遊戲作品，另外也會由Naughty Dog推出全新科幻主題遊戲，包含索尼互動日本工作室、倫敦工作室也會有相關作品推出，同時預期也包含《Final Fantasy XVI》與全新《惡靈古堡》新作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約PlayStationSonyXbox

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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