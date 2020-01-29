數據統計顯示：約10%開發者著手打造PS5與Xbox Series X平台遊戲

依照GDC (遊戲開發者大會)主辦單位向近4000名遊戲開發者進行問卷統計，顯示約有10%開發者已經著手打造對應新款次世代遊戲主機的遊戲作品。

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在問卷調查結果中，顯示約56%比例的開發者正在打造PC平台遊戲，同時約39%比例進行打造手機遊戲，而其中11%已經開始打造PlayStation 5平台遊戲，約9%比例著手打造對應Xbox Series X平台內容。

同時約有23%比例開發者計畫讓下一款遊戲登上PlayStation 5平台，而17%比例表示會推出對應Xbox Series X平台遊戲。另外，約有38%比例開發者對於PlayStation 5平台有較高興趣，約25%比例則是對Xbox Series X平台感興趣，另外則有37%比例開發者對Nintendo Switch平台感興趣。

至於針對雲端串流遊戲部分，目前僅有6%比例開發者對Google Stadia感興趣，而微軟Project xCloud則吸引11%比例開發者感興趣。

另外，在虛擬視覺技術應用遊戲方面，32%比例開發者認為擴增實境將會主導遊戲市場，僅25%開發者認為虛擬實境遊戲會蓬勃發展，同時則有19%比例開發者認為擴增實境與虛擬實境內容都會帶動全新遊戲體驗，但約16%比例開發者則認為無論擴增實境或虛擬實境在未來5年內均不會帶來明顯成長。

而在虛擬實境設備部分，約24%比例開發者對於Oculus Quest較感興趣，其次則有20%比例開發者對Oculus Rift感興趣，僅17%比例開發者對HTC VIVE感興趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》