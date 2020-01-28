任天堂確認終止維修Nintendo Wii主機 原因是零件不再生產

任天堂稍早確認，將從今年3月31日之後不再受理任何型號為RVL-001的Nintendo Wii主機修理申請，原因在於相關零件不再生產。

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依照任天堂的說法，由於零件不再生產，因此預計從今年3月31日之後不再受理任何型號為RVL-001的Nintendo Wii主機修理申請，所有維修服務將會隨著現有零件用盡而終止，同時也會關閉所有提供受理維修服務據點。

型號為RVL-001的Nintendo Wii主機是在2006年12月2日率先於日本市場銷售，並且因為加入體感操作而成功吸引玩家，進而在次世代主機競爭創造全新遊玩體驗。

Nintendo Wii主機在整體銷售規模成功贏過Sony PlayStation 3與微軟Xbox 360，至今總計在全球市場累積超過1.0163億台，而PlayStation 3則是在全球市場累積銷售8740萬台，Xbox 360則累積銷售8580萬台。

不過，任天堂後續卻因為體感遊戲難以持續吸引絕大多數玩家，使得Nintendo Wii主機雖然持續吸引玩家購買，但卻無法吸引遊戲開發者在Nintendo Wii主機提供3A等級作品內容，即便後續推出更新款Nintendo Wii U主機，依然無法挽回頹勢。

但在Nintendo Switch推出後，則因為同樣支援體感操作，同時融合掌機遊玩體驗，即便未能提供更高運算顯示效能，依然成功吸引不少玩家支持，甚至也重新獲得一線遊戲發行商、開發者青睞，並且創造更好銷售成果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》