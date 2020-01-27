Unity以完整《異端》影片展示旗下擬真的即時渲染運算效果

去年在GTC 2019期間宣布確定加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術，使更多內容創作可藉由NVIDIA支援RTX即時光影追跡技術的顯示卡，搭配Unity開發工具呈現更貼近真實場景，同時也能降低開發者在遊戲等內容花費在細節調整時間。而去年在GDC 2019期間進行技術預覽的即時渲染影片內容《異端 (The Heretic)》，稍早則是由Unity釋出完整內容，藉此全世界由Unity旗下遊戲引擎技術所能呈現效果。

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依照Unity說明，《異端》完整影片內容是藉由Unity 2019.3版本引擎技術即時渲染而成，其中分別呈現動態模糊、自然光暈、景深，以及膠卷顆粒拍攝效果，另外也提供色彩分離，以及光影投射效果等。

在長達7分43秒長度影片中，不僅能看見自然煙霧、光影折射、暈眩視覺，以及自然肌膚紋理、衣服皺折，甚至包含影片中自然呈現物理互動效果，都相當逼真。

目前Unity遊戲引擎已經在遊戲市場廣泛適用，不少手機遊戲都是藉由Unity提供資源打造，甚至也與Sony旗下PlayStation有深度合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》