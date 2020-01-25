PlayStation Vue確定1月底關閉服務 取而代之的是YouTube TV

Sony稍早確認在北美地區推行的串流電視服務PlayStation Vue，將會在今年1月30日正式終止。而接替服務，則是Google在2017年推行的YouTube TV。

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Playstation Vue是Sony在2015年於美國市場推出的串流電視服務，使用者除了可透過PlayStation 4裝置觀看，同時也能藉由手機、電腦等連網裝置觀看，但因為內容版權使用限制，至今僅在美國境內提供使用。

不過，顯然因為Netflix在內串流影音服務於美國市場激烈競爭，即便Sony在美國市場累積銷售大量PlayStation 4遊戲主機，依然無法吸引足夠人數使用PlayStation Vue服務，因此最終僅能宣布將此項服務於1月30日終止營運。

取而代之的服務，則是Google從2017年開始在美國境內推行的YouTube TV串流電視服務。

與先前說明相同，預計在PlayStation 4，以及接下來準備揭曉PlayStation 5推行的YouTube TV服務，同樣會以每月35美元訂閱價格計費，而每個家庭方案最多可提供6個成員帳號使用，並且可享有獨立帳號存取，以及推薦內容與隨選內容等服務項目。

內容則包含ABC、CBS、Fox、NBC、CBS、FOX、NBC、ESPN、HGTV等美國在地電視台提供節目，另外也包含在地體育與新聞頻道，總計提供超過70種頻道內容，除了透過PlayStation主機觀看，使用者也能透過手機、平板或電腦裝置使用YouTube TV串流電視服務。

另外，使用者也能透過雲端備存方式記錄個人想觀看內容，單組備存內容更能以不限容量形式於雲端空間放置長達9個月。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》