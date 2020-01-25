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微軟要公開了？疑Xbox Series X開發機背面配置曝光

2020-01-25 09:55楊又肇

Twitter頁面稍早釋出疑似微軟Xbox Series X開發機背面連接埠設計，其中包含兩組USB-A、乙太網路孔、8字電源線插孔，S/PDIF音源孔，以及單組HDMI輸出，另外中間也搭載針對開發使用所提供的錯誤診斷連接口。

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就日前微軟對外公布Xbox Series X實際面貌，整體外觀就像是一台迷你PC裝置，而從此次曝光的背面影像來看，更讓實機看起來與小尺寸PC幾乎沒有什麼不同，僅只是差別在運作作業系統不同，但實際規格就跟一般x86硬體架構的ITX尺寸PC沒有差別，同時就連Xbox One目前運作環境也是基於Windows 10架構設計。

但其實此次曝光影像還是屬於開發機階段，預期在實際市售機種的設計可能會做一定程度修改，起碼錯誤診斷連接口應該不會出現在一般市售機種，至於連接埠是否會有所變更，就要看微軟後續公布細節而定。

(圖／擷自Twitter頁面)
(圖／擷自Twitter頁面)
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至於先前傳出Xbox Series X具體規格如下：

  • 處理器：以AMD Zen 2架構設計的客製化Ryzen CPU (8核心設計、運作時脈為3.6 GHz，有可能是Ryzen 7 3700X等級)

  • 顯示卡：以RDNA顯示架構為基礎的客製化Navi GPU (顯示效能為12 TFLOPS)

  • 記憶體：16GB GDDR6 (其中13GB是提供開發者設計使用)

  • 儲存：NVMe SSD (讀取效率可達每秒2GB，但還不確定實際容量規格)

  • 顯示輸出：最高可達8K，支援4K@120Hz顯示輸出

  • 光碟機：支援4K解析度的藍光光碟機

  • 連接埠：暫時無法確認，但確定會有標準USB，提供連接周邊配件使用

  • 顏色：目前僅有消光灰，不確定是否繼續提供白色款式

  • 價格：尚未公布

  • 預計推出時間：2020年年底聖誕節期間

基於Sony可能選在2月時候對外公布PlayStation 5具體細節，微軟也很有可能會在相近時間點公布Xbox Series X的相關內容，並且為6月即將展開的E3 2020做準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox微軟E3電玩展SonyPlayStation

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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