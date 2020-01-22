親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

Sony預期2月5日紐約揭曉PlayStation 5細節 以及首波推行遊戲

2020-01-22 16:19楊又肇

從Reddit論壇網站釋出消息，除了出現疑似PlayStation 5開發平台採用操作介面，先前更透露諸多有關PlayStation 5細節，例如新機預計在紐約時間2月5日於Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting揭曉具體消息，同時今年預計推行宣傳用語將是「It’s time to play」，而PlayStation歐洲官方Twitter帳號稍早也換上此宣傳用語，似乎間接印證相關傳聞為真。

分享

依照Reddit論壇指出，「It’s time to play」將是Sony今年用於PlayStation，以及針對即將推出的PlayStation 5所設計宣傳用語。同時，Sony預計對外公布新機細節時間，將會選在美國東岸時間2月5日，預計會在紐約Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting活動上揭曉。

屆時包含新機設計、控制手把細節、操作介面與主畫面，以及特定細節都會一併公布，另外也會協同第三方遊戲廠商、獨立開發商一同參與此次發表活動，因此預期也會有新作、平台獨佔作品一同揭曉。

新機售價則預期會是499美元，或是449英鎊、449歐元，以及日幣54999圓，初期僅會提供一般規格版本，暫時不會推出「Pro」規格機種，而硬體規格基於會與微軟Xbox Series X相近，運算效能預期會在10TFLOPS，同時Sony也會在發表當天開放特定市場進行預購。

相關消息同時也提到Sony將會在E3 2020期間進一步溝通PlayStation 5具體細節，但從先前Sony已經表示不會參與E3 2020活動展出，因此有可能會採取以展外活動形式舉辦，甚至可能進一步開放玩家體驗新機遊玩效果。

從相關敘述來看，遊戲使用方式則預期包含快速啟動、更快速下載體驗，以及沉浸遊玩感受，另外玩家預期也能針對僅需做更新部分進行下載，而新機依然可透過光碟方式啟動遊戲，但是也會整合串流遊玩模式，意味PlayStation Now的使用模式將會成為主要應用功能，甚至在特定市場還會提供綁定3個月免費試用選項。

另外，手機端的PlayStation app也會隨著PlayStation 5推出而更新，預期將會加入更多與PlayStation 5連動設計，甚至也會使介面與PlayStation 5統一。

而向下相容功能部分，則可支援所有PlayStation 4平台遊戲，同時也能支援既有PlayStation 4遊戲存檔與備份資料，另外也能相容包含PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 3，以及PlayStation Portable遊戲作品，但具體向下相容功能細節則預期會在稍晚時候才對外公布，有可能作為E3 2020展期對外公布重點消息。

除了向下相容既有遊戲，包含DualSchock 4控制手把、PlayStation VR或PlayStation 4相容遊戲配件，基本上都能在PlayStation 5上使用。

至於遊戲作品方面，包含《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》、《美國職棒大聯盟 21 (MLB The Show 21)》、《惡魔靈魂 重製版 (Demon Souls Remastered)》、《眾神隕落 (Godfall)》，以及由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室製作全新作品《Legendz》將會成為首波推行作品。

其他遊戲則預期包含《地平線 期待黎明》後續新作，以及由Insomniac Games推出的全新《蜘蛛人》遊戲作品，另外也會由Naughty Dog推出全新科幻主題遊戲，包含索尼互動日本工作室、倫敦工作室也會有相關作品推出，同時預期也包含《Final Fantasy XVI》與全新《惡靈古堡》新作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約PlayStationSony

延伸閱讀

TGS20／玩得到《FF VII 重製版》！...

Sony確認PlayStation 5正式商...

不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下Play...

消息指稱PlayStation 5向下相容平...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

數位助理服務應用 可能成為PlayStation 5特色亮點之一

2020-01-21 10:38

不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下PlayStation平台遊戲移植PC

2020-01-21 10:36

Google透露Stadia服務收錄遊戲數量擴增至120款 其中將包含獨佔遊戲

2020-01-20 23:15

Chrome OS或許很快就能對應遊玩Steam服務提供遊戲

2020-01-20 23:14

微軟串流遊戲服務Project XCloud 目前開放台灣在內國家地區測試

2020-01-20 23:11

基努李維代言演出的《電馭叛客2077》 延後至今年9月推出

2020-01-20 00:44

消息指稱PlayStation 5向下相容平台 將包含初代機種、周邊配件

2020-01-18 08:11

Square Enix確認Final Fantasy VII 重製版延後上市 原因是「基於提供更好遊玩體驗」

2020-01-17 09:12

《惡靈古堡3：重製版》釋出多張遊戲場景 更多追跡者恐怖面貌亮相

2020-01-17 09:08

誰說寶可夢退燒？玩家去年課金267億元創新高，黏住鐵粉全靠這招

2020-01-15 15:34

Sony公開PS5新Logo 五大重點功能同步揭露 估年底上市

2020-01-07 18:03

無懼雲端遊戲來襲 任天堂社長：遊戲機不會就此消失

2020-01-05 22:28

美國境內音樂內容營收 已有80％來自串流服務

2020-01-03 11:43

消息指稱 Sony最快明年3月開放PS5預購、新款控制器即將對外公開

2019-12-30 09:26

小島秀夫透露 正在構思下一款遊戲概念想法

2019-12-25 15:54

吸引更多人遊玩 寶可夢遊戲終於登上Facebook平台

2019-12-25 15:51

Google收購Typhoon Studio工作團隊 擴展Stadia遊戲陣容

2019-12-23 10:09

《恐龍危機》在內經典作品即將復刻製作？ CAPCOM申請多項遊戲作品商標

2019-12-22 13:07

Facebook收購西班牙新創PlayGiga 進軍雲端串流遊戲服務

2019-12-22 13:06

Sony針對PlayStation 4控制器打造可擴充按鈕配件 對應更多按鍵操作需求

2019-12-21 11:16

Corsair收購專業遊戲手把製造商Scuf 補足遊戲硬體市場競爭優勢

2019-12-20 10:40

高畫質重新打造《魔獸爭霸III》淬鍊重生確定明年1/29推出

2019-12-19 08:52

這台任天堂與Sony的夢幻遊戲機將拍賣 成交價碼受關注

2019-12-18 22:30

AirPods Pro全美大缺貨！聖誕假期一副難求

2019-12-18 20:46

更多Xbox Series X硬體細節曝光 實際大小可能接近迷你ITX主機

2019-12-16 11:47

《眾神殞落》確定成為第一款對外公布的PlayStation 5平台獨佔遊戲

2019-12-16 11:47

《Final Fantasy VII 重製版》確認僅在PS4平台獨佔一年發行權

2019-12-15 11:42

CAPCOM確認《惡靈古堡3：重製版》將於2020年4月推出

2019-12-14 15:20

Square Enix於TGA釋出《Final Fantasy VII 重製版》最新宣傳影片

2019-12-14 15:19

微軟揭曉下款遊戲主機 正式名稱Xbox Series X、換上桌機般外型

2019-12-14 15:08

微軟最新款Xbox頭一次亮相長這樣 預計明年終上市

2019-12-13 12:47

小島秀夫可能與Konami洽談 重新打造《沉默之丘》系列作品

2019-12-12 08:59

2K成立全新全資工作室Cloud Chamber 將投入打造《生化奇兵》系列新作

2019-12-12 08:57

部分遊戲新作 依然僅在PlayStation 5獨佔發行

2019-12-11 10:52

「追跡者」再現，《惡靈古堡3：重製版》遊戲封面曝光

2019-12-08 10:00

微軟依然計畫推出 代號「Lockhart」、無光碟設計的新款Xbox One

2019-12-08 10:00

PlayStation系列機種累積銷售數量創金氏世界記錄 公布25週年遊戲獎項

2019-12-06 09:24

「健身環大冒險」水貨飆漲 任天堂道歉：將增加發貨量

2019-12-03 21:01

增加更多客製化功能的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 確認在台上市

2019-12-03 16:18
看更多

熱門文章

iPhone 12將於9月推出 不僅變薄相機功能更強大

2020-01-21 19:18

跳槽到Telegram？先了解它對抗LINE的殺手級優勢

2020-01-21 17:49

「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

2020-01-21 22:26

可降噪的AirPods Pro全球熱賣 小巧耳機藏五大實用功能

2020-01-22 15:21

神腦線上線下同步多項優惠 iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-21 19:34

不再受美國打壓影響！華為創辦人強調鴻蒙作業系統已可用於手機

2020-01-22 16:26

日本LINE Credit因系統異常 發生超貸、洩漏用戶個資情況

2020-01-22 16:27

旗艦中階各一支？Sony計畫在MWC 2020推出至少兩款新機

2020-01-22 16:25

因應5G網路過渡時期更新需求 Qualcomm接續推出三款4GLTE處理器

2020-01-22 16:23

Sony預期2月5日紐約揭曉PlayStation 5細節 以及首波推行遊戲

2020-01-22 16:19

三星行動通訊業務負責人 職位轉由年輕總裁盧泰文接手

2020-01-22 16:16

歐盟實施GDPR後…超過16萬個隱私數據洩漏案例 罰款達1.14億歐元

2020-01-22 16:18

Sony機器狗aibo換上限定焦糖新色 攜手SECOM增加居家巡邏功能

2020-01-22 16:15

推動日本境內電競市場成長 NTT宣布成立全新子公司「NTTe-Sports」

2020-01-22 16:15

5G掀換機潮 研調：今年全球裝置出貨回溫

2020-01-22 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top