Sony預期2月5日紐約揭曉PlayStation 5細節 以及首波推行遊戲

從Reddit論壇網站釋出消息，除了出現疑似PlayStation 5開發平台採用操作介面，先前更透露諸多有關PlayStation 5細節，例如新機預計在紐約時間2月5日於Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting揭曉具體消息，同時今年預計推行宣傳用語將是「It’s time to play」，而PlayStation歐洲官方Twitter帳號稍早也換上此宣傳用語，似乎間接印證相關傳聞為真。

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依照Reddit論壇指出，「It’s time to play」將是Sony今年用於PlayStation，以及針對即將推出的PlayStation 5所設計宣傳用語。同時，Sony預計對外公布新機細節時間，將會選在美國東岸時間2月5日，預計會在紐約Sony Hall舉辦的PlayStation Meeting活動上揭曉。

屆時包含新機設計、控制手把細節、操作介面與主畫面，以及特定細節都會一併公布，另外也會協同第三方遊戲廠商、獨立開發商一同參與此次發表活動，因此預期也會有新作、平台獨佔作品一同揭曉。

新機售價則預期會是499美元，或是449英鎊、449歐元，以及日幣54999圓，初期僅會提供一般規格版本，暫時不會推出「Pro」規格機種，而硬體規格基於會與微軟Xbox Series X相近，運算效能預期會在10TFLOPS，同時Sony也會在發表當天開放特定市場進行預購。

相關消息同時也提到Sony將會在E3 2020期間進一步溝通PlayStation 5具體細節，但從先前Sony已經表示不會參與E3 2020活動展出，因此有可能會採取以展外活動形式舉辦，甚至可能進一步開放玩家體驗新機遊玩效果。

從相關敘述來看，遊戲使用方式則預期包含快速啟動、更快速下載體驗，以及沉浸遊玩感受，另外玩家預期也能針對僅需做更新部分進行下載，而新機依然可透過光碟方式啟動遊戲，但是也會整合串流遊玩模式，意味PlayStation Now的使用模式將會成為主要應用功能，甚至在特定市場還會提供綁定3個月免費試用選項。

另外，手機端的PlayStation app也會隨著PlayStation 5推出而更新，預期將會加入更多與PlayStation 5連動設計，甚至也會使介面與PlayStation 5統一。

而向下相容功能部分，則可支援所有PlayStation 4平台遊戲，同時也能支援既有PlayStation 4遊戲存檔與備份資料，另外也能相容包含PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 3，以及PlayStation Portable遊戲作品，但具體向下相容功能細節則預期會在稍晚時候才對外公布，有可能作為E3 2020展期對外公布重點消息。

除了向下相容既有遊戲，包含DualSchock 4控制手把、PlayStation VR或PlayStation 4相容遊戲配件，基本上都能在PlayStation 5上使用。

至於遊戲作品方面，包含《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》、《美國職棒大聯盟 21 (MLB The Show 21)》、《惡魔靈魂 重製版 (Demon Souls Remastered)》、《眾神隕落 (Godfall)》，以及由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室製作全新作品《Legendz》將會成為首波推行作品。

其他遊戲則預期包含《地平線 期待黎明》後續新作，以及由Insomniac Games推出的全新《蜘蛛人》遊戲作品，另外也會由Naughty Dog推出全新科幻主題遊戲，包含索尼互動日本工作室、倫敦工作室也會有相關作品推出，同時預期也包含《Final Fantasy XVI》與全新《惡靈古堡》新作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》