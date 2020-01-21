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數位助理服務應用 可能成為PlayStation 5特色亮點之一

2020-01-21 10:38楊又肇

去年在相關專利顯示計畫在遊戲主機內提供人工智慧助理服務，意味Sony在接下來預計對外正式公布的PlayStation 5更大亮點，將會是名為PlayStation Assist的數位助理服務應用。

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就先前索尼互動娛樂社長暨執行長Jim Ryan透露說法，不僅說明與PlayStation 5一同開發的新款控制手把，將會帶來更高的沉浸體驗，其中將包含創新的震動回饋設計，藉此讓使用者在遊玩過程能有更真實體驗，同時更強調玩家將會透過控制手把與遊戲內容有更進一步互動。

事實上，目前在PlayStation 4內部已經搭載聲控操作功能，讓使用者可以透過DualShock 4控制手把上內建麥克風，或是透過外接耳麥裝置進行語音操作，藉此對應行啟動遊戲，或是擷取遊戲畫面等功能。

另外，微軟其實也曾在Xbox One導入旗下Cortana數位助理服務，讓使用者能透過口語方式操作遊戲主機功能，雖然後續因為微軟內部發展策略調整，使得Cortana數位助理服務應用在Xbox One平台並未成為主要操作模式，但也讓遊戲主機內搭載數位助理服務顯得不算特別。

因此，接下來若Sony計畫在新機內搭載數位助理服務，是否會提供不同應用模式，或許頗值得關注，或許將會加入協助玩家在遊戲內容中的攻略，或是配對合適線上對戰玩家，甚至可以協助玩家聯繫剛上線的玩家好友一同加入遊玩等。

目前Sony有可能透過獨立發表活動正式揭曉與PlayStation 5，並且最快會在今年聖誕節前後開放銷售，除了預期會有平台獨佔遊戲作品之外，Sony也可能讓與PlayStation 5支援向下相容遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨聲控PlayStation人工智慧

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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