不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下PlayStation平台遊戲移植PC

Kotaku網站引述消息來源表示,Sony計畫將旗下PlayStation平台獨佔遊戲移植至PC平台,或許希望藉此擴展更多遊戲市場。

雖然過去PlayStation 4在全球累積超過1億台,同時旗下平台獨佔遊戲通常也都有不錯銷售成績,但在智慧型手機遊戲發展持續擠壓之下,Sony難免還是會擔心未來家用電玩市場依然會受到更大影響。

而從過去曾與Sony長期合作的Quantic Dream在去年GDC 2019期間宣布,包含《暴雨殺機 (Heavy Rain)》、《BEYOND:兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》,以及去年推出的《底特律:變人 (Detroit: Become Human)》帶到Epic Games Store,藉此吸引更多PC平台玩家市場。

加上去年由小島秀夫打造,並且在全球市場大受歡迎的《死亡擱淺 (Death Stranding)》,今年也預計在PC平台發行,或許也是促使Sony計畫將旗下PlayStation平台獨佔遊戲移植至PC平台的原因之一。

就消息來源指稱,Sony第一款移植到PC平台的遊戲,將是Guerrilla Games所打造,並且在全球市場累積銷售超過1000萬套的《地平線:期待黎明 (Horizon Zero Dawn)》,或許用此款遊戲作為第一款移植PC平台的試水溫作品,將能使Sony更明確觀察移植PC平台是否確實有發展機會。

在此之前,微軟已經藉由Xbox、PC雙平台發行搶佔不少遊戲市場,甚至更藉由Xbox Play Anywhere市場策略,讓購買Xbox平台遊戲玩家,可以在Windows PC平台下載相同遊戲,反過來也能讓Windows PC玩家在Xbox遊戲主機下載相同遊戲,藉此吸引更多遊戲開發者能更快將遊戲擴展到各個市場。

同時,就CAPCOM、Ubisoft、Square Enix等遊戲廠商也持續透過多平台發展,藉此增加更多遊戲內容銷售量,因此未來或許Sony也會考慮透過調整平台獨佔市場策略,藉此擁抱更多平台,或許將能進一步在遊戲市場挖掘更多發展空間。

相關說法表示,Sony最快會在今年底宣布《地平線:期待黎明》移植到PC平台消息,但是否會有更多遊戲跟進移植,目前都還沒有獲得回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》