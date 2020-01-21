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不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下PlayStation平台遊戲移植PC

2020-01-21 10:36楊又肇

Kotaku網站引述消息來源表示，Sony計畫將旗下PlayStation台獨佔遊戲移植至PC平台，或許希望藉此擴展更多遊戲市場。

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雖然過去PlayStation 4在全球累積超過1億台，同時旗下平台獨佔遊戲通常也都有不錯銷售成績，但在智慧型手機遊戲發展持續擠壓之下，Sony難免還是會擔心未來家用電玩市場依然會受到更大影響。

而從過去曾與Sony長期合作的Quantic Dream在去年GDC 2019期間宣布，包含《暴雨殺機 (Heavy Rain)》、《BEYOND：兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》，以及去年推出的《底特律：變人 (Detroit: Become Human)》帶到Epic Games Store，藉此吸引更多PC平台玩家市場。

加上去年由小島秀夫打造，並且在全球市場大受歡迎的《死亡擱淺 (Death Stranding)》，今年也預計在PC平台發行，或許也是促使Sony計畫將旗下PlayStation平台獨佔遊戲移植至PC平台的原因之一。

就消息來源指稱，Sony第一款移植到PC平台的遊戲，將是Guerrilla Games所打造，並且在全球市場累積銷售超過1000萬套的《地平線：期待黎明 (Horizon Zero Dawn)》，或許用此款遊戲作為第一款移植PC平台的試水溫作品，將能使Sony更明確觀察移植PC平台是否確實有發展機會。

在此之前，微軟已經藉由Xbox、PC雙平台發行搶佔不少遊戲市場，甚至更藉由Xbox Play Anywhere市場策略，讓購買Xbox平台遊戲玩家，可以在Windows PC平台下載相同遊戲，反過來也能讓Windows PC玩家在Xbox遊戲主機下載相同遊戲，藉此吸引更多遊戲開發者能更快將遊戲擴展到各個市場。

同時，就CAPCOM、Ubisoft、Square Enix等遊戲廠商也持續透過多平台發展，藉此增加更多遊戲內容銷售量，因此未來或許Sony也會考慮透過調整平台獨佔市場策略，藉此擁抱更多平台，或許將能進一步在遊戲市場挖掘更多發展空間。

相關說法表示，Sony最快會在今年底宣布《地平線：期待黎明》移植到PC平台消息，但是否會有更多遊戲跟進移植，目前都還沒有獲得回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨底特律暴雨PlayStation

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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