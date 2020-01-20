微軟串流遊戲服務Project XCloud 目前開放台灣在內國家地區測試

去年透露將會接續開放更多國家地區進行測試的微軟串流遊戲服務Project XCloud，目前已經開放台灣在內地區進行測試遊玩，不再僅侷限開放美國、英國與韓國地區玩家使用，同時在語言介面也加入繁體中文在內語言設定。

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不過，現階段依然僅限透過Android 6.0版本以上機種，並且搭配藍牙連接控制手把遊玩，暫時尚未開放透過iOS或PC裝置連接遊玩，另外也不支援透過有線方式連接控制手把操作。

以目前最穩定的連接組合，就是採用微軟新款支援藍牙連接的Xbox無線控制手把 (亦即搭配Xbox One S或Xbox One X提供的控制手把)，而微軟表示接下來也會開放PlayStation 4的DualShock 4控制手把，以及Razer旗下手把配件加入使用。

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至於串流方式可以透過Wi-Fi或行動網路連接，如果希望避免浪費行動網路流量的話，可以在app內設定禁止使用行動網路進行串流遊玩。

遊戲部分則是如同微軟先前表示，從今年開始已經陸續新增更多遊戲內容，讓加入測試的玩家可以更具體體驗串流遊玩感受。目前除了英文版本遊戲內容，同時也提供在地遊玩內容，例如在台灣地區便加入支援繁體中文顯示作品，但目前似乎僅限微軟平台獨佔或特定遊戲支援以繁體中文介面顯示。

而在目前透過Google Play Store提供下載的Xbox Game Streaming (預覽版本)app，分別可以選擇使用微軟串流遊戲服務Project XCloud，或是玩家本身持有Xbox One主機串流遊戲內容。

微軟暫時尚未公布Project XCloud正式版本預計推行時間，同時也還沒有公布此項服務正式名稱，但預期會在今年內會有更進一步細節公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》