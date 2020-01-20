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Chrome OS或許很快就能對應遊玩Steam服務提供遊戲

2020-01-20 23:14楊又肇

相關消息指稱，Chrome OS在未來發展裡預期會加入支援Steam遊戲，藉此增加Chromebook使用魅力。

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由於Google在去年已經開放Chrome OS作業系統加入支援以Linux為基礎的應用服務，Chrome OS產品管理總監劉漢 (Kan Liu)在接受Android Police網站訪談時，便透露未來將會讓Chrome OS可以對應Linux為基礎設計的Steam服務，意味日後將能藉由Chromebook遊玩Steam服務平台遊戲。

不過，Google方面則尚未確認此項更新具體推行時間。

雖然目前絕大多數的Chromebook均以效能表現較為一般的處理器規格打造，但在今年CES 2020活動期間，Intel則是宣布與華碩、三星率先合作以Project Athena形式為設計的Chromebook機種，同時過去也曾在Chromebook產品採用Core i7等級處理器。

因此，如果未來將開放Chrome OS支援使用Steam服務遊玩遊戲，意味僅有部分Chromebook可支撐所需運算效能，同時也意味日後Google也會積極投入對應更高運算效能的Chromebook產品，讓市場能有更多選擇。

在此之前，Google已經讓Chrome OS加入支援Google Play服務，讓Chromebook也能執行Android平台app，此次計畫加入Linux為基礎的Steam服務，更意味使Chromebook能有更多應用可能，並且以此打造全新應用市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChromebookSteam

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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