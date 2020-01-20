Google透露Stadia服務收錄遊戲數量擴增至120款 其中將包含獨佔遊戲

Google串流遊戲服務Stadia團隊稍早確認，將在今年內使遊戲收錄數量增加至120款，其中將會在上半年上架超過10款獨佔收錄作品，更預期會包含3A等級遊戲大作，另外也預期會加入以PC瀏覽器開啟遊玩，並且開始加入支援更多Android手機使用。

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依照Stadia團隊表示，今年發展目標將會朝向擴增收錄遊戲作品數量，預計在今年內額外增加120款遊戲，其中將會在上半年加入超過10款獨佔作品，其中更包含3A等級遊戲大作。

除此之外，Google也計畫改善遊玩延遲、畫面解析度低，以及跨平台遊玩體驗不佳等問題，其中預計會加入支援網頁瀏覽器以4K畫質串流遊玩，同時也將使Stadia控制手把能以無線連接方式與PC裝置連接使用。

至於目前僅先開放Pixel 3系列與Pixel 4系列的Android手機體驗，接下來預期也會開放更多品牌Android手機加入遊玩，至於iOS裝置預計在何時加入支援，目前則尚未透露。

從先前宣布收購曾經製作《蝙蝠俠：阿卡漢城市 (Batman: Arkham City)》，以及《極地戰嚎4 (Far Cry 4)》的Typhoon Studio工作團隊，同時也凸顯Google計畫打造自有遊戲內容，藉此增加平台獨佔遊戲內容魅力，進而吸引玩家加入遊玩，同時也能吸引更多遊戲業者加入合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》