基努李維代言演出的《電馭叛客2077》 延後至今年9月推出

就在Ubisoft宣布旗下作品如《看門狗:自由軍團》將會延後推出,Naughty Dog旗下《最後生還者 二部曲》,以及Square Enix預計推出的《Final Fantasy VII Remake》也接連宣布延後上市消息,就連CD Projekt Red預計今年4月推出的《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》,稍早也確定將會延後上市。

依照CD Projekt Red表示,原訂今年4月16日推出的《電馭叛客2077》因為無法趕上原定開發進度,將會延後至今年9月17日才會正式推出,開發團隊預計在額外延長的5個月時間加快腳步完成遊戲作品。

而就相關說法,目前《電馭叛客2077》遊戲內容已經處於可以遊玩狀態,但依然需要更多時間進行後續測試、修正,並且針對必要細節進行加強。至於相關開發進度,CD Projekt Red表示將會在後續與玩家更新最新動態。

