基努李維代言演出的《電馭叛客2077》 延後至今年9月推出

就在Ubisoft宣布旗下作品如《看門狗：自由軍團》將會延後推出，Naughty Dog旗下《最後生還者 二部曲》，以及Square Enix預計推出的《Final Fantasy VII Remake》也接連宣布延後上市消息，就連CD Projekt Red預計今年4月推出的《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》，稍早也確定將會延後上市。

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依照CD Projekt Red表示，原訂今年4月16日推出的《電馭叛客2077》因為無法趕上原定開發進度，將會延後至今年9月17日才會正式推出，開發團隊預計在額外延長的5個月時間加快腳步完成遊戲作品。

而就相關說法，目前《電馭叛客2077》遊戲內容已經處於可以遊玩狀態，但依然需要更多時間進行後續測試、修正，並且針對必要細節進行加強。至於相關開發進度，CD Projekt Red表示將會在後續與玩家更新最新動態。

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 2020年1月16日

《電馭叛客2077》改編自同名桌機遊戲的科幻角色扮演遊戲，以2077年的美國虛構城市「夜都 (NightCry)」為舞台，敘述國家失去公權力，充斥著透過改造肉體，並且將潛能發揮到極限的生化人，導致衍生許多問題。

玩家將扮演以接案解決生化人問題維生的傭兵身分，並且可以自行定義角色的Cyber裝扮、技能和遊戲風格，並且任意探索廣大的城市，隨著遊玩過程中的決策，故事跟世界可能隨之改變。

遊戲在去年E3電玩展期間公布，並且確定由演員基努李維代言，並且參與其中角色演出，同時將分別推出Xbox One、PlayStation 4，以及Windows PC版本。

《電馭叛客2077》並非近期唯一公布延後上市消息，先前包含Ubisoft確認旗下《看門狗：自由軍團》在內遊戲將會延後推出，Naughty Dog也確認《最後生還者 二部曲》也將往後延遲上市時間，同時有不少人期待的《Final Fantasy VII Remake》，稍早也由Square Enix確認延後推出。

另外，同樣預計由Square Enix發行，由Crystal Dynamics與Eidos Interactive開發設計的《漫威復仇者聯盟》，原訂在今年5月15日上市，目前也因為特定因素延後至今年9月推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》