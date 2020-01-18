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消息指稱PlayStation 5向下相容平台 將包含初代機種、周邊配件

2020-01-18 08:11楊又肇

先經有說法指出Sony計畫在PlayStation 5加入向下相容設計，讓使用者能遊玩過往PlayStation 4遊戲，而在近期消息則是指稱PlayStation 5將會進一步相容至初代PlayStation，甚至也會相容PlayStation Portable，另外也會支援既有DualShock 4控制器、PlayStation VR頭戴裝置等周邊。

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不過，這樣的說法自然未獲得Sony方面證實與回應，同時遊戲一口氣相容至PlayStation Portable，卻未特別提及是否相容PlayStation Vita似乎也有點不太合乎常理，但如果是相容既有DualShock 4控制器、PlayStation VR頭戴裝置等周邊，則似乎還說得過去。

而Sony在新機加入向下相容功能，預期也是因為微軟在Xbox One系列增加向下相容Xbox 360，甚至初代Xbox遊戲作品的作法成功吸引更多玩家支持，同時也希望藉此促使更多使用者移轉到新機。

在目前說法中，Sony預計透過名為Remastering Engine遊戲引擎，透過以PlayStation 5硬體效能搭配軟體方式，藉此對應模擬過往主機平台執行環境，進而達成由細項下相容目的，甚至可以藉由軟體提昇方式，讓原本遊戲作品可以對應更高畫質，或是更穩定畫面播放率運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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