Square Enix確認Final Fantasy VII 重製版延後上市 原因是「基於提供更好遊玩體驗」

Square Enix稍早確認，原訂在今年3月3日推出的《Final Fantasy VII 重製版》，將基於提供更好遊玩體驗因素，預計延後至4月10日才會正式推出。

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依照《Final Fantasy VII 重製版》製作人北瀬佳範表示，基於讓遊戲能有更好遊玩體驗，決定讓遊戲正式上市時間延後至4月10日，藉此在延後推出時間內讓遊戲能有最佳調整效果。

不過，若延後至4月中旬上市，意味《Final Fantasy VII 重製版》將會面臨CD Projekt Red預計在4月16日推出的《電馭叛客2077》，以及頑皮狗預計在5月29日推出的《最後生還者 二部曲》。

《Final Fantasy VII 重製版》是基於1997年於PlayStation平台推行的《Final Fantasy VII》進行重製，除了進一步深入《Final Fantasy VII》世界觀，並且以角色、場景重製形式呈現，另外也將加入全新遊玩體驗。

此外，首波預計發行的遊戲內容將詮釋克勞德一行人在魔晄都市「米德加」的冒險故事，之後預計會以多章節方式詮釋《Final Fantasy VII》完整故事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》