誰說寶可夢退燒？玩家去年課金267億元創新高，黏住鐵粉全靠這招

全球知名手遊《Pokémon GO》去年與新北市府合作，活動吸引大批「寶友」參加。 圖／新北市觀光旅遊局提供 分享 facebook

摘要 1.去年《精靈寶可夢GO》玩家總共在該遊戲上花費8.94億美元，是遊戲發行以來，最賺錢的一年。 2. 透過持續辦活動與遊戲大改版，為寶友創造線下的真實友情，是收入成長的最大功臣。

你以為「抓寶」不流行了？誰說手機遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）已經退燒？你大錯特錯！在台灣，一次帶四十多支手機出門抓寶的寶可夢阿伯，如今變成代言手機的網紅；在全球，根據手機App研調公司Sensor Tower Store Intelligence的數據，去年寶可夢玩家總共在該遊戲上花費8.94億美元（約合新台幣267億元），是遊戲發行以來最賺錢的一年。能締造新高紀錄，顯示「課金玩家」相當給力。

《精靈寶可夢GO》於2016年夏天上線一炮而紅後，雖然玩家人數沒有剛問世時多，但遊戲非常長尾，比起一般手機遊戲頂多紅個半年，這遊戲上線兩年時，依然在百大遊戲App下載榜上，現在每逢App更新也都能回到前百名，更厲害的是，營收還能創新高！

Sensor Tower Store Intelligence分析，營收成長主要歸功於該遊戲不斷堆出重大更新，並定期舉辦線下實體活動，增強玩遊戲時的社交與情感連結，牢牢黏住玩家。

《Wired》雜誌曾在2018年6月報導，《精靈寶可夢GO》玩家所投注的總時間，已經超過史上任何一款手機遊戲，只有曾紅極一時的《Candy Crush》能勉強與之匹敵。如今這紀錄持續累加，恐怕更難被超越。

社交功能，讓鐵粉玩家靠寶可夢交朋友

科技新聞網站《The Verge》分析，《精靈寶可夢GO》從推出年至今，進行了多次重大改版。負責開發這款遊戲的Niantic公司對該網站透露，此遊戲已經培養了6500萬死忠包月付費玩家，為了留住忠實的粉絲群，這幾年的改版重點之一，是讓這款遊戲更有社交性。

例如「團體戰」功能，由最高20名玩家合力打倒寶可夢大魔王，而有些「傳奇寶可夢」，只能透過團體戰才能抓取，讓玩家可以和其他寶友們享有並肩作戰的感受。另外，也新增了「朋友列表」的功能，能互相送虛擬禮包、知道朋友又抓了什麼稀有寶貝，讓玩家們更易於在遊戲中與人交流。

Niantic軟體工程師諾庫雅（Kirsten Koa）分析，強調遊戲中「團結力量大」的重要性，可以讓真實世界和遊戲中的社交圈相互連結，如此一來，玩家也因為「有朋友一起玩」，而更喜歡這個遊戲。

除了建構線上的人際網路連結之外，《精靈寶可夢GO》舉辦每個月一次的「全球社群日」，選定一款神奇寶貝在特定時間大量出現，並在這天首次釋出該神奇寶貝的色違版（編按：顏色異於一般款、數量極為稀少），吸引鐵粉在熱門抓寶地點聚集。在台灣也經常可以觀察到，寶友們頻頻群聚出現，就像一個隱形交友圈，把同好都聚在一起。而這種凝聚力，除了讓朋友圈增加彼此的激勵與共同達成目標之外，也會讓人捨不得放棄這款遊戲。敢「退坑」？先想想你的寶友們會有多失望吧！

手機遊戲《Pokemon GO》推出開放捕抓傳說寶可夢的限時活動，吸引玩家結伴出動抓寶。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

「《精靈寶可夢GO》是一個真實世界的遊戲，」Niantic創辦人兼執行長漢克（John Hanke）告訴《Wired》，「你會有自己團隊，而且你們會面對面接觸，會產生真正的友情，這就是這款遊戲神奇的地方。」

AR新科技，讓寶可夢彷彿身邊真實拍檔

甫於2019年年底推出的「夥伴趴趴走」模式，證明了Niantic讓遊戲更「暖心」、更有黏度的企圖。官方解釋，這個設計，是因為從動畫到一系列寶可夢遊戲中，訓練家與寶可夢之間的羈絆，一直是故事裡不可或缺的核心要素。

在此功能下，玩家可以跟自己選定的一隻寶可夢有更多互動，能知道寶可夢此時此刻心情，能透過與寶可夢一起遊玩、餵食樹果增加麻吉程度，還可讓牠幫忙抓寶，利用AR照相機留下紀念照，體驗和牠一起探索世界的樂趣、就像真的養了寵物一樣。

Niantic公司首席產品總經理 Ryuta Hiroi 表示：「『夥伴趴趴走』功能是推出《精靈寶可夢GO》以來最具有協作性的功能，就算手機放在口袋裡，你也會感覺寶可夢夥伴就在身邊。」這種協作性，要讓玩家們對遊戲本身有更多情感上的依賴與連結。

跨業結盟，迅速擴大玩家規模

上述的新功能和新技術，是《精靈寶可夢GO》在遊戲中吸引玩家的亮點；但在遊戲背後，Niantic的行銷與結盟策略，也是功不可沒。

根據柏克萊大學哈斯商學院（Haas School of Business, University of California Berkeley）的個案研究，Niantic於2015年脫離Google內部育成中心，獨立為公司後，除了開發新技術，也迅速擴展自己的規模，讓新技術與消費者市場結合，發揮最強交互作用。

為了迅速擴大規模，Niantic利用了三種類型的合作關係：營運協議、贊助和知識產權許可。首先是和技術相關的公司建立夥伴關係，例如Google雲端平台，讓遊戲體驗更順暢，不因大型活動當機；贊助則像是和星巴克合作，讓特定星巴克分店變成寶可夢補給站；另外就是利用知識產權許可，讓自己贏在起跑線，寶可夢和後來推出的哈利波特遊戲，都是已經知名的內容和卡通或小說人物，對於玩家有一定吸引力。

「重要的不是《精靈寶可夢GO》曾經造成多大的風潮。」《Wired》雜誌分析，重要的是該學習它，如何到現在仍屹立不搖。

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