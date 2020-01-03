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美國境內音樂內容營收 已有80％來自串流服務

2020-01-03 11:43楊又肇

美國唱片協會 (RIAA,Recording Industry Association of America)稍早公布2010年至2019年上半年間的統計數據，顯示唱片業界約有超過80%營收來自付費訂閱串流服務，同時在此期間的付費訂閱使用人數也從早期的150萬人增加至6110萬人規模。

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從數據顯示，2019年上半年的美國境內串流音樂服務使用比例約佔80%，而數位下載使用比例則為9%，實體唱片的使用比例也僅有9%，相比2010年的實體唱片使用比例高達52%，數位下載使用比例為38%，而當時串流音樂服務使用比例僅有7%。

而會有這樣的成長，自然也是因為智慧型手機與行動網路服務大量普及，加上串流音樂服務如Spotify、Tidal、Pandora、亞馬遜Prime Music，以及Apple Music與YouTube Music接連推出，使得使用者越來越習慣透過串流訂閱服務聆聽音樂，同時也逐漸減少使用者下載收藏音樂比例，無形中也逐漸減少盜版音樂內容使用比例。

當然，某種程度也是因為串流音樂服務影響原本CD專輯銷售，甚至也進一步衝擊原本以數位檔案形式銷售專輯數量，但是因為能讓消費者更快接觸音樂新作，對於歌手、樂團話題操作無形中也帶來不少助力，加上目前音樂串流服務與創作者分潤機制也逐漸成熟，因此對於唱片產業更成為全新營收來源。

而或許是因為絕大部分音樂使用需求轉向串流服務，反而讓復古黑膠唱片產生更大銷售動能，從2009年僅有5000萬美元銷售金額，成長至2018年的近4.5億美元規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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