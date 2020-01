美國境內音樂內容營收 已有80％來自串流服務

美國唱片協會 (RIAA,Recording Industry Association of America)稍早公布2010年至2019年上半年間的統計數據,顯示唱片業界約有超過80%營收來自付費訂閱串流服務,同時在此期間的付費訂閱使用人數也從早期的150萬人增加至6110萬人規模。

從數據顯示,2019年上半年的美國境內串流音樂服務使用比例約佔80%,而數位下載使用比例則為9%,實體唱片的使用比例也僅有9%,相比2010年的實體唱片使用比例高達52%,數位下載使用比例為38%,而當時串流音樂服務使用比例僅有7%。

而會有這樣的成長,自然也是因為智慧型手機與行動網路服務大量普及,加上串流音樂服務如Spotify、Tidal、Pandora、亞馬遜Prime Music,以及Apple Music與YouTube Music接連推出,使得使用者越來越習慣透過串流訂閱服務聆聽音樂,同時也逐漸減少使用者下載收藏音樂比例,無形中也逐漸減少盜版音樂內容使用比例。

當然,某種程度也是因為串流音樂服務影響原本CD專輯銷售,甚至也進一步衝擊原本以數位檔案形式銷售專輯數量,但是因為能讓消費者更快接觸音樂新作,對於歌手、樂團話題操作無形中也帶來不少助力,加上目前音樂串流服務與創作者分潤機制也逐漸成熟,因此對於唱片產業更成為全新營收來源。

而或許是因為絕大部分音樂使用需求轉向串流服務,反而讓復古黑膠唱片產生更大銷售動能,從2009年僅有5000萬美元銷售金額,成長至2018年的近4.5億美元規模。

Over the course of the decade, streaming has surpassed both digital downloads and physical products 🎼 , now accounting for 80% of the market. #RIAAMusicData pic.twitter.com/q04FeQBT5a