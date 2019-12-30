消息指稱 Sony最快明年3月開放PS5預購、新款控制器即將對外公開

相關消息指稱，Sony預計在2020年3月於全球市場開放PlayStation 5預購，同時對應PlayStation 5使用的新款DualShock 5控制器面貌也會在2020年第一季內對外公開。

分享 facebook

在此之前，Sony已經確認PlayStation 5就是下一款次世代遊戲主機正式名稱，甚至也透露控制手把將會有全新操作體驗，其中包含在新款控制手把的L2、R2扳機按鍵也將加入阻尼壓感設計，藉此讓使用者在操作按鍵時，同樣可獲得不同壓按手感。

而稍早針對DualShock 4控制器提供可按鈕配件的設計，或許也會整合在DualShock 5控制器，甚至有可能向下相容現有PlayStation 4主機使用。從稍早Sony申請註冊設計專利顯示，確實也顯示下一款DualShock控制器將會在背面增加一組按鍵，甚至也可能改為USB-C連接埠設計。

Sony預期選在明年E3 2020期間揭曉PlayStation 5，但也可能在更早時候便對外公布新機具體細節，並且預期會在年底聖誕節前正式宣布上市消息，最快有可能會在11月中旬後進入市場銷售，並且推出多款新作。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》