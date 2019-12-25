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小島秀夫透露 正在構思下一款遊戲概念想法

2019-12-25 15:54楊又肇

結束《死亡擱淺 (Death Stranding)》World Strand Tour活動之後，小島秀夫稍早於Twitter頁面透露正在構思下一款遊戲概念想法。

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先前有傳聞指稱小島秀夫有意與Konami合作重新打造《沉默之丘》系列作品的可能性，預期將由小島秀夫負責遊戲內容製作，並且將比照《死亡擱淺》由大量明星參與演出，而Konami將保留遊戲新作中的演員角色選擇權。

不過，Konami與小島工作室均未對此傳聞作任何回應。

在小島秀夫稍早於Twitter釋出照片內容，除了表示在空無一人的辦公室內構思下一款遊戲，照片中更顯示透過MacBook Pro外接輸出的macOS 10.14 Mojave預設桌布，同時桌上還擺放40週年紀念款Walkman、一本關於後龐克樂團－歡樂分隊 (Joy Division)的書，以及其他雜亂項目。

不確定是否對外暗示著下一款遊戲內容，是否如小島秀夫先前表示希望接續打造一款驚悚遊戲，而可能會是《沉默之丘》系列全新作品呢？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小島秀夫

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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