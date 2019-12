小島秀夫透露 正在構思下一款遊戲概念想法

結束《死亡擱淺 (Death Stranding)》World Strand Tour活動之後,小島秀夫稍早於Twitter頁面透露正在構思下一款遊戲概念想法。

先前有傳聞指稱小島秀夫有意與Konami合作重新打造《沉默之丘》系列作品的可能性,預期將由小島秀夫負責遊戲內容製作,並且將比照《死亡擱淺》由大量明星參與演出,而Konami將保留遊戲新作中的演員角色選擇權。

不過,Konami與小島工作室均未對此傳聞作任何回應。

在小島秀夫稍早於Twitter釋出照片內容,除了表示在空無一人的辦公室內構思下一款遊戲,照片中更顯示透過MacBook Pro外接輸出的macOS 10.14 Mojave預設桌布,同時桌上還擺放40週年紀念款Walkman、一本關於後龐克樂團-歡樂分隊 (Joy Division)的書,以及其他雜亂項目。

不確定是否對外暗示著下一款遊戲內容,是否如小島秀夫先前表示希望接續打造一款驚悚遊戲,而可能會是《沉默之丘》系列全新作品呢?

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo