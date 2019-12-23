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Google收購Typhoon Studio工作團隊 擴展Stadia遊戲陣容

2019-12-23 10:09楊又肇

Google稍早宣布收購曾經製作《蝙蝠俠：阿卡漢城市 (Batman: Arkham City)》，以及《極地戰嚎4 (Far Cry 4)》的Typhoon Studio工作團隊，藉此擴展旗下雲端串流遊戲服務Stadia內容吸引力。

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而被Google收購後，Typhoon Studio將會加入位於加拿大蒙特婁的Stadia Games and Entertainment Studio工作團隊，但先前確定推出的幽默星際科幻新作《Journey to the Savage Planet》，則是不受此影響，依然會在PlayStation 4、Xbox One與Windows PC平台推出，並且維持由505 Games擔任發行商。

除了與Ubisoft在內遊戲業者合作，Google不僅成立自有遊戲工作團隊，更開始斥資收購外部遊戲工作室，意味未來將會持續擴展Stadia遊戲陣容。

收購Typhoon Studio工作團隊之後，Stadia項目負責人Jade Raymond更透露將會有多個發展內容同步進行，因此預期明年將會有更多遊戲工作室加入Stadia，同時也預期會有更多Google旗下遊戲工作室推行內容問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蝙蝠加拿大

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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