Google收購Typhoon Studio工作團隊 擴展Stadia遊戲陣容

Google稍早宣布收購曾經製作《蝙蝠俠:阿卡漢城市 (Batman: Arkham City)》,以及《極地戰嚎4 (Far Cry 4)》的Typhoon Studio工作團隊,藉此擴展旗下雲端串流遊戲服務Stadia內容吸引力。

而被Google收購後,Typhoon Studio將會加入位於加拿大蒙特婁的Stadia Games and Entertainment Studio工作團隊,但先前確定推出的幽默星際科幻新作《Journey to the Savage Planet》,則是不受此影響,依然會在PlayStation 4、Xbox One與Windows PC平台推出,並且維持由505 Games擔任發行商。

除了與Ubisoft在內遊戲業者合作,Google不僅成立自有遊戲工作團隊,更開始斥資收購外部遊戲工作室,意味未來將會持續擴展Stadia遊戲陣容。

收購Typhoon Studio工作團隊之後,Stadia項目負責人Jade Raymond更透露將會有多個發展內容同步進行,因此預期明年將會有更多遊戲工作室加入Stadia,同時也預期會有更多Google旗下遊戲工作室推行內容問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》