Facebook收購西班牙新創PlayGiga 進軍雲端串流遊戲服務

在Google、微軟、Sony先後進軍串流遊戲市場，Facebook似乎也準備在此塊市場踏足競爭。

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Facebook稍早證實收購成立於2013年、總部位於西班牙馬德里的串流遊戲新創公司PlayGiga，而依照相關報導指稱，此筆交易涉及7000萬歐元規模金額，但Facebook並未對實際交易金額做任何說明。

未來PlayGiga將會併入Facebook遊戲團隊，並且持續投入雲端串流遊戲業務發展，但接下來將如何與Google旗下Stadia、微軟Project xCloud抗衡，暫時還無法確認。

目前Google已經對外開放申請Stadia，而微軟也計畫在明年正式推行Project xCloud，現階段僅以測試形式提供使用，至於Sony藉由收購Gaikai打造的串流遊戲服務PlayStation Now，目前則是在北美與歐洲地區推行，預期Facebook藉由PlayGiga加入競爭，將會吸引更多不同遊玩需求玩家族群。

在PlayGiga提供遊戲陣容中，分別包含源自華納遊戲、迪士尼、SEGA、Plug in Digital、Zen Studios、THQ Nordic、Frozenbyte、Depp Silver、Square Enix、CAPCOM、codemasters、505 Games在內遊戲業者提供授權內容，同時也計畫以5G網路服務擴展其串流遊戲業務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》