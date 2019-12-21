Sony針對PlayStation 4控制器打造可擴充按鈕配件 對應更多按鍵操作需求

Sony稍早宣布針對現有PlayStation 4控制器推出可擴充按鈕配件，讓玩家能依照使用需求擴充更多操作按鍵功能。

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或許是為了滿足更多玩家操作使用需求，Sony此次針對PlayStation 4控制器打造的可擴充按鈕配件，標榜不會影響原本操作體驗與握感，透過控制器底部連接埠快速安裝，即可讓PlayStation 4控制器額外增加兩組寬幅按鍵，並且配合原本控制器按鍵操作遊戲內容。

兩組寬幅按鍵將可對應PlayStation 4控制器上16種按鍵功能定義，同時可透過內建OLED面板顯示當前使用設定，而配件本身則可記憶三組按鍵定義配置。此外，由於安裝時候會佔用原本位於PlayStation 4控制器底部的連接埠，因此在可擴充按鈕配件上額外提供一組支援聲音輸出與麥克風輸入的3.5mm接孔。

至於電力，自然是透過PlayStation 4控制器內建電池供電運作，或許多少會讓控制器電量最長使用時間減少一些。

Sony預計在2020年1月16日正式推出此款配件，但僅先在日本市場以限量形式推出，建議售價為2980日圓。而美國地區則會在1月23日上市，建議售價為29.99美元，至於台灣等其他市場是否也會跟進推出，暫時還無法確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》