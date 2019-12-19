高畫質重新打造《魔獸爭霸III》淬鍊重生確定明年1/29推出

日前確認重製的《魔獸爭霸III》，由暴雪娛樂宣布將在2020年1月29日正式推出，並且以《魔獸爭霸III》淬鍊重生作為正式名稱。

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重新打造的《魔獸爭霸III》淬鍊重生，內容將包含《魔獸爭霸 III：混亂之治》，以及其資料片《魔獸爭霸 III：寒冰霸權》，玩家可在遊戲中體驗多達7個單人劇情戰役、超過60個劇情任務，並且透過清晰畫質與身歷其境配樂音效，更可透過暴雪娛樂旗下Battle.net服務使用最新配對系統功能。

目前《魔獸爭霸III》淬鍊重生數位版本已經可以透過暴雪商店預購，標準版售價為新台幣999元，數位戰利版售價則是新台幣1299元。

而預購數位戰利版的玩家可額外獲得阿薩斯、塞納留斯、珍娜和索爾的獨特英雄造型，並且能解鎖暴雪娛樂旗下多款遊戲內容，包括《魔獸世界》駭人的血屍戰車坐騎、《爐石戰記》的第三次大戰卡背，以及《暗黑破壞神III》的瑪爾加尼斯寵物等物品。

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《魔獸爭霸 III》淬鍊重生的特色：

重新打造的清晰畫質：《魔獸爭霸III》淬鍊重生的遊戲角色、建築物、遊戲環境、動畫以及視覺效果都經過完整重製，讓這款遊戲走入當代遊戲世界。

支援跨版本對戰：原版《魔獸爭霸III》與淬鍊重生的玩家可以不受遊戲版本的限制進行對戰。

原汁原味的遊戲語音：淬鍊重生保留原版的遊戲語音，讓玩家體驗《魔獸爭霸 III》原汁原味的配音內容。

全面翻新的世界編輯器：淬鍊重生全新設計的世界編輯器可以幫助歷久不衰的遊戲內容創作社群製作出更精采的遊戲內容。新增了數百個全新的觸發器、LUA 腳本支援以及全新的模組匯入工具，未來也會繼續強化世界編輯器的功能。

全面支援 Battle.net：Battle.net 的完整功能能讓《魔獸爭霸 III》玩家享有更好的遊戲體驗，玩家可以輕鬆使用文字與語音聊天及氏族功能，並享受流暢的安裝和更新過程。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》