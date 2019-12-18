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AirPods Pro全美大缺貨！聖誕假期一副難求

2019-12-18 20:46INSIDE

至今尚未於台灣上市，許多果粉也從國外買回，先前在大型電商平台像是Target、Walmart 和 Best Buy 等都顯示有庫存，如今連線上通路幾乎也銷售一空！

AirPods Pro的線上通路目前幾乎銷售一空。圖／摘自蘋果官網
AirPods Pro的線上通路目前幾乎銷售一空。圖／摘自蘋果官網
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蘋果本週針對AirPods 2和AirPods Pro韌體更新，從過去 AirPods 2 韌體版本 2B588，而 AirPods‌ 2 為 2A364，更新後 AirPods Pro‌ 和‌ AirPods‌ 2均運行韌體版本2C54，隨著聖誕假期購物季到來，無線耳機成為熱門聖誕禮物，銷售量持續攀升。

先前 AirPods Pro在開賣國家之蘋果直營門市通路就已經出現排隊購買潮，過去在大型電商平台像是Target、Walmart 和 Best Buy 等都顯示有庫存，然而稍早根據外媒報導目前連線上通路幾乎也銷售一空，而實體商店中現有的庫存也非常有限，像是 CNBC 記者就在紐澤西州的科爾尼市發現了一家沃爾瑪商店發現裡面有庫存，要買到AirPods Pro還需要尋覓一番。

新款AirPods Pro耳機主打新的降噪技術和入耳式設計。圖／蘋果提供
新款AirPods Pro耳機主打新的降噪技術和入耳式設計。圖／蘋果提供
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新款AirPods Pro耳機主打新的降噪技術和入耳式設計，分析師預測，蘋果顯然遇上勁敵。Wedbush 的分析師 Dan Ives 在 11 月份表示，AirPods Pro 是黑色星期五和聖誕假期的巨星將出現短缺。預計蘋果將在2019年出貨6500萬台AirPods，到2020年可能會出貨8500萬至9000萬台。

在10月推出 AirPods Pro朝向更高階的設計，防潑抗水、「主動式降噪」功能，在音質上也帶來更沉浸式的聆聽效果，價格再攀新高來到台幣 7,990 元，要從實體門市購得AirPods Pro需排隊等待，如今不論是線上通路或是實體門市幾乎都銷售一空，至今尚未於台灣上市，許多果粉也從國外買回，看得出果粉們對無線耳機的追求還是相當高的。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods蘋果耳機

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