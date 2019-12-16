更多Xbox Series X硬體細節曝光 實際大小可能接近迷你ITX主機
微軟稍早在The Game Awards頒獎典禮期間公布下一款Xbox遊戲主機名稱，確定以Xbox Series X為稱，並且採用長方形桌機般機身設計。而依照Windows Central網站取得資訊，更進一步透露Xbox Series X採用硬體規格細節。
相較微軟Xbox部門負責人Phil Spencer僅透露重點規格，Windows Central網站則是取得具體有關Xbox Series X主機硬體配置細節。
依照說明，預計年底推出的Xbox Series X，將會搭載以AMD Zen 2架構設計的客製化Ryzen CPU，以及以RDNA顯示架構為基礎的客製化Navi GPU，另外則是配置16GB GDDR6記憶體、NVMe SSD，並且採用藍光光碟機作為遊戲存取媒介。
大致細節如下：
- 處理器：以AMD Zen 2架構設計的客製化Ryzen CPU (8核心設計、運作時脈為3.6 GHz，有可能是Ryzen 7 3700X等級)
- 顯示卡：以RDNA顯示架構為基礎的客製化Navi GPU (顯示效能為12 TFLOPS)
- 記憶體：16GB GDDR6 (其中13GB是提供開發者設計使用)
- 儲存：NVMe SSD (讀取效率可達每秒2GB，但還不確定實際容量規格)
- 顯示輸出：最高可達8K，支援4K@120Hz顯示輸出
- 光碟機：支援4K解析度的藍光光碟機
- 連接埠：暫時無法確認，但確定會有標準USB，提供連接周邊配件使用
- 顏色：目前僅有消光灰，不確定是否繼續提供白色款式
- 價格：尚未公布
- 預計推出時間：2020年年底聖誕節期間
不過，上述硬體規格細節均未獲得微軟證實，因此具體細節可能還是要等微軟後續在諸如明年舉辦的E3 2020等活動期間揭曉。
至於實際機身大小，目前Xbox Series X外觀雖然看起來與一般桌機沒有太大差異，但實際尺寸應該接近迷你ITX規格設計的PC相近，因此理論上也不會大得過於誇張。
除了準備推出Xbox Series X，微軟預期還會推出另一款無光碟機設計的Xbox遊戲主機，預期會以代號「Lockhart」為稱，而此次宣布即將推出的新機，應該就是先前代號「Anaconda」，並且以「Project Scarlett」為代稱的遊戲主機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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