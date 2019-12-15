《Final Fantasy VII 重製版》確認僅在PS4平台獨佔一年發行權

目前確定僅在PlayStation 4平台以獨佔形式發行的《Final Fantasy VII 重製版 (Final Fantasy VII Remake)》，稍早在Square Enix釋出遊戲盒裝封面內容時，證實獨佔時間僅有1年，預期2021年3月3日之後將可在其他遊戲主機平台發行。

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如同過往發行的《Final Fantasy XIII》，當時也是僅先在PlayStation 3平台獨佔推出，後續才開放在Xbox 360平台銷售，這次在PlayStation 4平台獨佔，預計在2020年3月3日發行的《Final Fantasy VII 重製版》，同樣僅先在PlayStation 4平台提供，之後也會開放其他遊戲主機平台發行。

雖然看起來Square Enix基於商業考量，日後也會在Xbox One等遊戲主機平台發行《Final Fantasy VII 重製版》，但基於與PlayStation陣營獨佔合作協議，不同遊戲主機平台的玩家勢必要多等一些時候，同時也必須忍受部分玩家提前劇透情況。

而PlayStation陣營這樣的合作策略，或許也能刺激更多玩家加入PlayStation 4，甚至明年預計推出的PlayStation 5平台陣營。

不過，目前Square Enix僅表示將會在PlayStation 4平台推出《Final Fantasy VII 重製版》，似乎尚未確認是否會在明年底預計推出的PlayStation 5推出畫質強化版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》