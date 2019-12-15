親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

《Final Fantasy VII 重製版》確認僅在PS4平台獨佔一年發行權

2019-12-15 11:42楊又肇

目前確定僅在PlayStation 4平台以獨佔形式發行的《Final Fantasy VII 重製版 (Final Fantasy VII Remake)》，稍早在Square Enix釋出遊戲盒裝封面內容時，證實獨佔時間僅有1年，預期2021年3月3日之後將可在其他遊戲主機平台發行。

分享

如同過往發行的《Final Fantasy XIII》，當時也是僅先在PlayStation 3平台獨佔推出，後續才開放在Xbox 360平台銷售，這次在PlayStation 4平台獨佔，預計在2020年3月3日發行的《Final Fantasy VII 重製版》，同樣僅先在PlayStation 4平台提供，之後也會開放其他遊戲主機平台發行。

雖然看起來Square Enix基於商業考量，日後也會在Xbox One等遊戲主機平台發行《Final Fantasy VII 重製版》，但基於與PlayStation陣營獨佔合作協議，不同遊戲主機平台的玩家勢必要多等一些時候，同時也必須忍受部分玩家提前劇透情況。

而PlayStation陣營這樣的合作策略，或許也能刺激更多玩家加入PlayStation 4，甚至明年預計推出的PlayStation 5平台陣營。

不過，目前Square Enix僅表示將會在PlayStation 4平台推出《Final Fantasy VII 重製版》，似乎尚未確認是否會在明年底預計推出的PlayStation 5推出畫質強化版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨

延伸閱讀

CAPCOM確認《惡靈古堡3：重製版》將於2...

Square Enix於TGA釋出《Fina...

微軟揭曉下款遊戲主機 正式名稱Xbox Se...

部分遊戲新作 依然僅在PlayStation...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

CAPCOM確認《惡靈古堡3：重製版》將於2020年4月推出

2019-12-14 15:20

Square Enix於TGA釋出《Final Fantasy VII 重製版》最新宣傳影片

2019-12-14 15:19

微軟揭曉下款遊戲主機 正式名稱Xbox Series X、換上桌機般外型

2019-12-14 15:08

微軟最新款Xbox頭一次亮相長這樣 預計明年終上市

2019-12-13 12:47

小島秀夫可能與Konami洽談 重新打造《沉默之丘》系列作品

2019-12-12 08:59

2K成立全新全資工作室Cloud Chamber 將投入打造《生化奇兵》系列新作

2019-12-12 08:57

部分遊戲新作 依然僅在PlayStation 5獨佔發行

2019-12-11 10:52

「追跡者」再現，《惡靈古堡3：重製版》遊戲封面曝光

2019-12-08 10:00

微軟依然計畫推出 代號「Lockhart」、無光碟設計的新款Xbox One

2019-12-08 10:00

PlayStation系列機種累積銷售數量創金氏世界記錄 公布25週年遊戲獎項

2019-12-06 09:24

「健身環大冒險」水貨飆漲 任天堂道歉：將增加發貨量

2019-12-03 21:01

增加更多客製化功能的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 確認在台上市

2019-12-03 16:18

Atari VCS復古遊戲主機再次延後出貨 官方親上火線說明

2019-12-02 10:21

Valve確認 將使採雙觸控板設計的Steam控制器進入停產

2019-12-01 10:16

微軟Xbox部門負責人確認 Project Scarlett也不會加入支援VR應用

2019-12-01 10:16

誰才是頂尖高玩？《娛百凹嗚狼人殺》人氣玩家天黑請閉眼

2019-11-28 15:25

宇峻攜手智冠 IP手遊《三國群英傳M》明年Q1亮相

2019-11-28 14:47

漫威確定 與圓谷製作合作打造全新《超人力霸王》系列作品

2019-11-27 09:58

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

《刺客教條》新作代號「王國」 將以北歐神話為基礎

2019-11-24 10:11

亞馬遜也計畫推出自有雲端串流遊戲服務 預計明年揭曉

2019-11-24 10:11

遊戲市場占比最高！明年手遊新作被視為大重點

2019-11-22 14:43

WirForce電競嘉年華四天三夜不斷電 虛擬偶像現場同樂

2019-11-21 22:36

迎接《憤怒鳥》10週年 Rovio打造一款可被攻擊的「自動販賣機」

2019-11-21 08:49

Valve確認將於11/22揭曉《戰慄時空》系列全新遊戲 強化VR內容應用

2019-11-21 08:44

配合微軟 羅技也針對行動不便玩家打造可擴充遊戲控制套件

2019-11-20 10:25

國產ARPG手遊《罪惡童話》本周上市 近10萬人預先登錄

2019-11-19 15:42

微軟將於更多地區預覽串流遊戲服務Project xCloud 加入更多遊戲

2019-11-18 10:57

類似Android TV Google展示雲端串流遊戲服務Stadia操作介面

2019-11-16 08:23

微軟下款遊戲主機將著重定價策略 雲端串流加入支援PS4控制器

2019-11-16 08:21

等待許久的《寶可夢 劍／盾》終於上市 開始推行「巨寶可夢」活動

2019-11-15 18:16

Google公布雲端串流遊戲服務 Stadia首波上線陣容

2019-11-13 07:55

騰訊期望藉由與任天堂合作 擴展海外遊戲市場

2019-11-12 09:05

PlayStation高層再次異動 吉田修平將轉向帶領獨立開發者培育項目

2019-11-11 09:29

動視暴雪透露 未來將把更多版權內容打造為手機遊戲、衍生作品

2019-11-11 09:25

新一代Xbox主機？Ubisoft至少已打造5款遊戲作品

2019-11-07 08:52

KKBOX全新累點機制上線 搶票就是比人強

2019-11-06 17:48
看更多

熱門文章

小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26

2020「最適合工作的公司榜單」出爐！矽谷大公司們跌出前十

2019-12-14 19:02

高通S865跑分出爐！效能提升25% 但還是小輸蘋果A13晶片

2019-12-14 21:01

不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變身智慧家電

2019-12-14 21:20

獨自在家突然有人跟你講話？ 可能被駭客入侵了

2019-12-14 20:41

開源軟體原始碼平台GitHub 可能準備進入中國

2019-12-14 15:21

蘋果收購英國新創Spectral Edge 計畫讓新iPhone相機拍攝細節再次提昇

2019-12-14 15:04

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-13 10:54

三星表示螢幕可凹折手機Galaxy Fold 已經累積銷售超過百萬支

2019-12-14 15:12

手機上的Google Assistant 開始支援口語對話翻譯功能

2019-12-14 15:04

三星揭曉Galaxy A71與Galaxy A51 換上全新居中開孔螢幕設計

2019-12-14 15:17

微軟揭曉下款遊戲主機 正式名稱Xbox Series X、換上桌機般外型

2019-12-14 15:08

下載前可先觀看內容 盜版網站「海盜灣」與時俱進整合串流播放技術

2019-12-14 15:20

CAPCOM確認《惡靈古堡3：重製版》將於2020年4月推出

2019-12-14 15:20

Square Enix於TGA釋出《Final Fantasy VII 重製版》最新宣傳影片

2019-12-14 15:19

三星澄清 Galaxy Fold實際銷量尚未超過100萬支

2019-12-15 11:42

保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42

LG公布2020年款gram系列輕薄筆電 換上第10代Core i系列處理器

2019-12-15 11:42

《Final Fantasy VII 重製版》確認僅在PS4平台獨佔一年發行權

2019-12-15 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top