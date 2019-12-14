CAPCOM確認《惡靈古堡3：重製版》將於2020年4月推出

在稍早由Sony舉辦的State of Play直播節目中，CAPCOM確認將於2020年4月3日正式推出《惡靈古堡3：重製版 (Biohazard RE:3)》。

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先前已經有消息傳出的《惡靈古堡3：重製版》，其實今年初就曾由負責《惡靈古堡2：重製版 (Bioharzard RE:2)》的遊戲製作人平林良章透露推出可能性。

從此次預告內容顯示，《惡靈古堡3：重製版》將在2020年4月3日登上PlayStation 4、Xbox One，以及Steam服務平台銷售，並且從即日起開放預購，另外也確定推出一般版、限制級版等版本。

或許如平林良章表示，《惡靈古堡3》有不少場景其實與《惡靈古堡2》重疊，因此在《惡靈古堡3：重製版》預期有不少內容可直接沿用《惡靈古堡2：重製版》，使得《惡靈古堡3：重製版》能以更快速度完成製作。

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在《惡靈古堡3：重製版》中，有不少內容同樣以完全重製形式呈現，例如主角吉兒‧華倫泰 (Jill Valentine)，以及另一名主角卡洛斯‧奧利維拉 (Carlos Oliveira)均換上重新設計造型，而在遊戲中扮演反派角色的「追跡者 (Pursuer)」－ NEMESIS-T型，同樣也換上全新外型設計。

另外，《惡靈古堡3：重製版》更確定以《惡靈古堡7》採用的RE Engine遊戲引擎打造，並且加入支援7.1.4聲道輸出音效。

而此次遊戲製作人也將由曾經負責製作《惡靈古堡7》的川田將央，以及同樣負責製作《惡靈古堡7》，甚至在遊戲中演出Peter Walken角色，本身更曾參與製作《惡靈古堡2：重製版》的Peter Fabiano擔任此次作品製作人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》