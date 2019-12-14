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微軟揭曉下款遊戲主機 正式名稱Xbox Series X、換上桌機般外型

2019-12-14 15:08楊又肇

微軟在稍早舉辦的The Game Awards頒獎典禮期間正式揭曉下一款遊戲主機正式名稱，將以Xbox Series X為稱，一改過往以「One」為稱的命名方式。

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先前Xbox部門主管Phil Spencer便曾透露新款遊戲主機並不一定會延續數字編列命名，而是會以其特色稱呼。而此次在The Game Awards頒獎典禮公布消息，則是確認代號「Xbox Scarlett」的新款Xbox遊戲主機，將會以Xbox Series X作為正式名稱。

從微軟公開實際外觀設計來看，Xbox Series X將採用類似傳統直立式桌機的造型，除了可以直立放置，實際上也能橫放，而整體則以簡潔形式打造，頂部則採用微幅下凹的散熱孔設計，作為主要散熱出口。

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至於電源按鍵則是維持以Xbox標誌呈現，光碟機則配置在機身側面，另外也提供標準USB-A連接埠，方便使用者連接外接有線搖桿等配件。

而控制手把看起來與現行款式沒有太大差異，但是十字按鍵面積增加之餘，微軟更在Xbox按鍵下方增加分享按鍵功能，讓使用者能操作分享截圖、快速剪輯等功能。

硬體方面，依照先前微軟說明，Xbox Series X將會採用AMD Zen 2架構的APU，並且整合RDNA顯示架構的GPU，將可對應4K 60fps、8K 120Hz畫面輸出，另外也將對應即時光影追跡效果，以及畫面更新率可變、非同步渲染效果，儲存部分也會搭載SSD架構，讓整體存取效率更高。

整體效能方面，微軟預期Xbox Series X將提供Xbox One X的4倍以上效能表現，成為有史以來效能最高的Xbox遊戲主機。

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微軟預計在明年聖誕節推出Xbox Series X，並且確認將以《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇 (Senua's Saga: Hellblade II)》作為平台首發遊戲，而新款主機更將向下相容既有Xbox One與Xbox 360遊戲，以及相關遊戲配件。

除了Xbox Series X，市場也預期微軟將會推出另一款不具備光碟機的新款遊戲主機，但目前並未有具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox微軟

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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