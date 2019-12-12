2K成立全新全資工作室Cloud Chamber 將投入打造《生化奇兵》系列新作

2K稍早宣布成立全新全資工作室Cloud Chamber，未來預計投入打造《生化奇兵》系列新作。

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同時，Cloud Chamber更是2K首次在加拿大地區設立的遊戲工作室，而團隊成員將分別位於美國加州諾瓦托加與加拿大魁北克蒙特婁。

Cloud Chamber工作室全球負責人將由具備22年遊戲從業經驗，迄今參與過40多款遊戲製作的Kelley Gilmore擔任，其經驗涵蓋執行製作、行銷管理、公關管理等層面，同時更是2K首位帶領開發工作室的女性成員，先前則是在2K另一家全資工作室Firaxis Games任職將近20年，曾經負責《席德梅爾的文明帝國》、《XCOM》等系列作品。

另外，曾在多倫多擔任Zynga總經理，並且曾經擔任Gameloft、Autodesk等公司要職，本身更創立獨立遊戲開發商和發行商Trapdoor的Ken Schachter，將會擔任Cloud Chamber蒙特婁工作室經理，同時也將同時擔任2K與Cloud Chamber工作室形象大使。

Gilmore已經聘請Ken Schachter擔任Cloud Chamber的蒙特婁工作室經理。在開發、製作、技術與創意方面有豐富經驗的Schachter，除了擔任主管外，還將擔任工作室和2K的大使，在加拿大蒙特婁替公司建立起堅實的形象。加入2K之前，Schachter曾在多倫多擔任Zynga總經理，也曾創立獨立遊戲開發商和發行商Trapdoor。他也曾經在Gameloft、Autodesk等公司擔任要職。

除了此次成立全資工作室Cloud Chamber，2K目前持有全資工作室還包含Visual Concepts、Firaxis Games、Hangar 13、Cat Daddy Games，以及2K Silicon Valley。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》