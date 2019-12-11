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哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

部分遊戲新作 依然僅在PlayStation 5獨佔發行

2019-12-11 10:52楊又肇

稍早透露微軟仍計畫推出價格相對親民，同時不具備光碟機設計的Xbox One新機「Lockhart」之餘，Kotaku網站記者Jason Schreier更進一步表示微軟預計讓預計推出的遊戲新作都能同時對應Xbox One與Windows PC平台。但反觀Sony方面則有可能僅先在PlayStation 5推行新作，而不會一併在PlayStation 4平台發行

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依照Jason Schreier的說法，明年預計在PlayStation 5推行的遊戲新作，將不會同時推出PlayStation 4版本。

若此消息屬實，意味部分新作將成為PlayStation 5平台獨佔作品，而類似情況其實也曾在PlayStation 4，或是PlayStation 3等機種初期上市時候發生，藉此成為吸引玩家購買新機的手段之一。

當然，會僅讓PlayStation 5平台獨佔的原因，可能也包含硬體效能表現上的差異，若開發商希望能讓遊戲在新硬體平台上有更好遊玩體驗，確實有可能選擇僅在新機發行遊戲作品。

不過，Jason Schreier並未進一步透露PlayStation 5預計獨佔發行遊戲作品，但預期多半還是以Sony旗下遊戲工作室發行內容為主，諸如Ubisoft、CAPCOM、2K Games等遊戲發行商所提供遊戲，預期還是會維持多平台發行模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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