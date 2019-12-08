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微軟依然計畫推出 代號「Lockhart」、無光碟設計的新款Xbox One

2019-12-08 10:00楊又肇

Kotaku網站記者Jason Schreier從消息來源得知，微軟仍有可能著手打造採親民價格、無光碟機設計的新款Xbox One主機，預期就是先前傳聞以代號「Lockhart」為稱的新機。

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雖然目前微軟僅公布將在2020年下旬推出以「Project Scarlett」為暫稱的Xbox One新機，但市場始終傳聞微軟有意推出另外一款價格更為親民，並且藉由無光碟機設計，讓玩家更願意使用線上服務內容的機種。

而若Kotaku網站取得消息屬實，意味以「Project Scarlett」為暫稱的Xbox One新機，實際上就是先前傳聞代號「Anaconda」的新機，並且將配合代號「Lockhart」的另一款新機對應不同遊玩需求。

會有這樣的傳聞，或許也與微軟目前在Xbox One就是採取不同規格版本設計，分別區分Xbox One X與Xbox One S，甚至在Xbox One S又額外推出無光碟機版本的作法有關。

不過，這些傳聞畢竟無法獲得微軟官方具體回應，目前Xbox部門負責人Phil Spencer在被問及此類問題時，甚至也未明確說明明年是否僅會有一台新主機，加上先前也有說法指稱代號「Lockhart」的新機在今年E3 2019開始前被取消推出，因此無法確定微軟明年是否比照現有Xbox One市場策略推行多款主機，藉此滿足不同需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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