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「追跡者」再現，《惡靈古堡3：重製版》遊戲封面曝光

2019-12-08 10:00楊又肇

先前接受採訪時，負責《惡靈古堡2：重製版 (Bioharzard RE:2)》的遊戲製作人平林良章曾暗示未來推出下一款重製作品的可能性不低，而近期CAPCOM似乎也有意無意地釋出《惡靈古堡3》即將回歸消息，終於在相關曝光內容中顯示CAPCOM確實著手準備《惡靈古堡3：重製版》內容。

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從持續追蹤PlayStation Store遊戲上架資訊動態的gamstat網站透過API所擷取資訊，除了發現包含先前以「PROJECT RESISTANCE」為稱，後續定名為《惡靈古堡 反抗 (Resident Evil Resistance)》準備推出，更發現《惡靈古堡3：重製版》將準備推行三種版本，其中包含針對日本市場發行的一般版，以及遊戲分類為Z級、有更多血腥內容的限制級版本，另外也包含針對歐美海外市場銷售版本，並且採用不同標題內容。

就先前製作人平林良章的說法，重新推出的《惡靈古堡2：重製版》中，確實有部分保留《惡靈古堡3》故事劇情元素，因此故事主軸發生在《惡靈古堡2》相同時間點的《惡靈古堡3》自然可以直接沿用諸多場景資源。

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從gamstat網站擷取資訊顯示，包含《惡靈古堡3》主角吉兒‧華倫泰 (Jill Valentine)，以及另一名主角卡洛斯‧奧利維拉 (Carlos Oliveira)重新設計造型，同時也能看見遊戲中扮演關鍵敵方角色的「追跡者 (Pursuer)」－ NEMESIS-T型全新外型設計。

不過，目前CAPCOM均未公布任何有關《惡靈古堡3：重製版》消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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