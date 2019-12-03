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增加更多客製化功能的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 確認在台上市

2019-12-03 16:18楊又肇

今年在E3 2019展前活動揭曉，後續在11月開放銷售便造成缺貨的第二代Xbox Elite菁英無線控制器，終於由台灣微軟宣布在台上市消息，將以新台幣5690元價格銷售，而實際上市時間則預計安排在12月24日。

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外觀與第一代控制器相似，第二代Xbox Elite菁英無線控制器在正面手部持握部分額外加入防滑設計，同時增加可手動調整類比搖桿張力，藉此能依照需求調整類比搖桿控制靈敏度，而扳機按鍵也加入可調整觸發行程，同樣加上防滑設計紋路，而類比搖桿與十字按鍵同樣維持以磁吸方式提供可快速更換設計。

在連線部分更加入藍牙連接設計，並且支援Xbox One與Windows PC平台使用，同時改為內建充電電池設計，最長可對應40小時續航表現，充電連接埠也改為USB-C，而收納盒也增加可提供連接充電線的孔位設計，讓控制器放置在收納盒內也能進行充電。

另外，新款控制器也能預設紀錄3組設定檔，並且提供《APEX英雄》、《極限競速：地平線4》、《戰爭機器5》等Xbox One平台遊戲專屬設定檔內容。

而隨著微軟旗下串流遊戲服務Project xCloud開始進行測試，同時預計在2020年正式推出，第二代Xbox Elite菁英無線控制器也將成為支援使用配件，讓使用者能以此配合手機、平板等裝置遊玩串流遊戲內容。

第二代Xbox Elite菁英無線控制器將以新台幣5690元價格在台銷售，預計從12月4日至12月23日期間開放預購，正式在台上市時間則是12月24日，而開放預購通路包含Game休閒館、地下街軟體世界一店、地下街軟體世界二店、普雷伊、遊戲達人、哈特電玩、巴哈姆特、PCHome、MOMO、燦坤、法雅客、三井、順發、恐龍電玩、壹世代、久金本、摩力科等。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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