Atari VCS復古遊戲主機再次延後出貨 官方親上火線說明

早在2017年宣布推出採用復古機身外觀設計，並且採用AMD客製化處理器設計的Atari VCS，在經歷幾次官方宣布延後出貨消息，原本強調將在今年底可讓首波參與Indiegogo集資的玩家收到主機，但在稍早對外聲明裡則又再次跳票，將為了提昇硬體效能而再次延後出貨。

(圖／擷自Tom’s Hardware網站) 分享 facebook

或許是為了讓參與集資的玩家安心，Atari營運長Michael Arzt在稍早釋出的Q&A內容除了說明再次延後推出原因，更提供Atari VCS在代工組裝廠產線照片內容，證明團隊確實有在製作生產這款主機。

而在相關說明中，Michael Arzt表示因為後續決定採用AMD新款Ryzen處理器，藉此讓Atari VCS能發揮更大運算效能，因此必須花費更多時間進行調整，同時也希望配合AMD產品推行時間，讓玩家能獲得更好運算效能。

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在先前說明裡，Atari表示將改用AMD Ryzen R1000系列嵌入式處理器，因此針對Atari VCS原有設計重新調整，因此花費不少時間，進而讓原訂出貨時間延後。

依照Atari原訂計畫讓Atari VCS正式進入市場銷售時間為2020年3月，並且預定讓首波參與集資的玩家可以在更早時間取得產品，但在一再延後出貨時間情況下，似乎也開始引起許多參與集資玩家不滿，因此Atari隨即釋出相關說明，希望藉此安撫玩家情緒，同時也透露將針對首波參與集資玩家提供額外補償。

另外，Michael Arzt也再次說明Atari VCS正式上市時間依然維持在2020年3月，同時預期藉由相容Unity等遊戲引擎，將可執行市面上多數以Unity打造遊戲內容，同時也將支援Google Stadia等目前市場推行的串流遊戲服務，並且支援客製化作業系統運行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》