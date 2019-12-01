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Valve確認 將使採雙觸控板設計的Steam控制器進入停產

2019-12-01 10:16楊又肇

先前針對Steam Machine推出，後來甚至進駐台灣市場銷售的Steam控制器，稍早由Valve證實將進入停產階段。

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Valve方面並未進一步透露Steam控制器進入停產原因，但顯然可以猜測是基於市場需求不高，加上控制器本身使用體驗也不盡理想等因素。

對應Steam平台服務使用的Steam控制器，最早是搭配Steam Machine系列機種一同銷售，藉由特殊雙觸控板對應精密的類比搖桿或滑鼠操作模擬，提供精準達1：1絕對輸入操作效果，另外也搭載更精密的回饋力道、兩段式扳機按鍵，以及更符合人體工學的操作設計。

不過，因為以觸控板方式取代傳統機械式操作的十字鍵、類比搖桿操作模式，終究無法滿足使用者操作體驗，甚至少了實際推按操作觸感，加上當時售價也不算便宜的情況，導致市場接受度不高，或許因此造成最終Valve決定停產此項產品。

目前Vavle已經在旗下Steam服務平台以1折價格促銷Steam控制器，從促銷期間只到12月4日為止的情況來看，或許接下來就會正式進入停產階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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