微軟Xbox部門負責人確認 Project Scarlett也不會加入支援VR應用

雖然競爭對手對於虛擬實境使用體驗依然深具信心，但Xbox方面卻顯然對於加入支援虛擬實境體驗的想法不再感興趣。

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其實微軟過去曾透露未來將使Xbox One也能對應諸如Oculus Rift等虛擬實境設備，但後續對外說法卻不再強調Xbox One可對應虛擬實境應用。從相關消息顯示，微軟過去確實有打算將虛擬實境應用與Xbox One主機結合，卻因為實際體驗不佳而作罷。

而稍早接受訪談時，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer也確認，即便是下一款Xbox One主機「Project Scarlett」也不會加入支援虛擬實境應用，同時也強調目前絕大部分使用者都會藉由PC裝置對應虛擬實境使用需求。

確實以目前藉由PlayStation VR發展虛擬實境內容應用的Sony，在現階段虛擬實境技術面臨一些瓶頸的情況下，同樣也呈現發展停滯情況，但不少市場看法依然認為虛擬實境仍有其發展機會，只是必須等待一些技術問題如資料傳輸技術、面板顯示技術，以及內容互動上的落差必須獲得改善，虛擬實境才有機會有更大發展提昇。

因此不少看法仍認為，微軟其實是在等待適當時機讓Xbox One主機加入支援虛擬實境應用，畢竟在強調其遊戲使用體驗情況，卻在與其他平台競爭缺乏虛擬實境內容應用，就連任天堂推出的Nintendo Switch都已經加入對應虛擬實境內容情況下，微軟似乎沒有理由缺席。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》