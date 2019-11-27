漫威確定 與圓谷製作合作打造全新《超人力霸王》系列作品

漫威 (Marvel)稍早透過官方Twitter推文證實將與日本圓谷製作 (円谷プロダクション)合作，預計在2020年推出全新《超人力霸王 (Ultraman)》影視作品。

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而相關合作細節，預計會在後續對外公布，此次僅確認雙方合作作品將在2020年正式推出。

《超人力霸王》系列作品是由圓谷製作於1960年代創作，並且由被稱為「特攝之神」的圓谷英二投入製作，作品更從昭和時期經歷平成時期，直到目前令和時期均有作品持續推出，而主角也從初代超人力霸王持續擴展至系列超人家族成員，甚至包含超人力霸王之父、超人力霸王之母等角色接續登場，而超人力霸王也持續以巨大化超人對抗怪獸，甚至加入因為地球大氣層嚴重汙染，使得超人力霸王無法在地球上以原本姿態戰鬥超過3分鐘的限制 (但實際上是因為早期製作經費有限，因此無法讓戰鬥畫面播放時間過長)。

不過，目前暫時還無法確認漫威與圓谷製作合作投入製作的全新《超人力霸王》影視內容細節，或許會是針對歐美市場打造作品，因此有可能比照《哥吉拉》等原本日本拍攝電影作品加入歐美市場需求元素改編而成。

Just announced: Marvel and Tsuburaya Productions are teaming up to tell all-new Ultraman stories in 2020! https://t.co/oe4tBuxWuW pic.twitter.com/xOGUswjAaN — Marvel Entertainment (@Marvel) November 23, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》 《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》