漫威確定 與圓谷製作合作打造全新《超人力霸王》系列作品

漫威 (Marvel)稍早透過官方Twitter推文證實將與日本圓谷製作 (円谷プロダクション)合作,預計在2020年推出全新《超人力霸王 (Ultraman)》影視作品。

而相關合作細節,預計會在後續對外公布,此次僅確認雙方合作作品將在2020年正式推出。

《超人力霸王》系列作品是由圓谷製作於1960年代創作,並且由被稱為「特攝之神」的圓谷英二投入製作,作品更從昭和時期經歷平成時期,直到目前令和時期均有作品持續推出,而主角也從初代超人力霸王持續擴展至系列超人家族成員,甚至包含超人力霸王之父、超人力霸王之母等角色接續登場,而超人力霸王也持續以巨大化超人對抗怪獸,甚至加入因為地球大氣層嚴重汙染,使得超人力霸王無法在地球上以原本姿態戰鬥超過3分鐘的限制 (但實際上是因為早期製作經費有限,因此無法讓戰鬥畫面播放時間過長)。

不過,目前暫時還無法確認漫威與圓谷製作合作投入製作的全新《超人力霸王》影視內容細節,或許會是針對歐美市場打造作品,因此有可能比照《哥吉拉》等原本日本拍攝電影作品加入歐美市場需求元素改編而成。

Just announced: Marvel and Tsuburaya Productions are teaming up to tell all-new Ultraman stories in 2020! https://t.co/oe4tBuxWuW pic.twitter.com/xOGUswjAaN