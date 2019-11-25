親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09楊又肇

在此次《死亡擱淺 (Death Stranding)》World Strand Tour 2019 台北站活動上，小島秀夫在接受訪談時除了再次表示自己有意打造驚悚內容遊戲，另外也透露對於目前包含虛擬實境、擴增實境應用的虛擬視覺遊戲作品感興趣，同時也預告希望藉由本身製作獨立遊戲作品經驗，以更少人力資源創造出更吸引玩家注目遊戲內容。

《死亡擱淺》製作人小島秀夫
《死亡擱淺》製作人小島秀夫
分享

虛擬實境會是未來發展方向

其實在先前的訪談中，小島秀夫就已經多次表達自己對於虛擬實境技術應用的看法，認為相比傳統連接螢幕的遊玩模式，虛擬實境或擴增實境技術都能讓玩家是也不再受到四個邊角範圍侷限，但相對也會產生更多技術上的挑戰。

例如在硬體效能限制、影像顯示使用模式等侷限，使得虛擬實境技術雖然曾經被擴大宣傳，卻因為技術無法趕上需求，導致目前越來越多虛擬視覺技術應用轉向更輕便且具說服力的擴增實境內容，包含一開始原本著重虛擬實境技術發展的Google，目前也開始將擴增實境技術發展比重增加，雖然並未就此棄捨虛擬實境技術發展，但相對投入資源也逐漸減少。

就HTC的看法，依然認為虛擬實境技術有相當發展潛能，只是現階段技術無法趕上實際使用需求，加上許多技術雖然可以實現更好的擴增實境體驗，但相對也會讓使用成本增加許多。因此就小島秀夫的說法表示，雖然有許多遊戲內容設計想法，卻礙於現階段的技術瓶頸仍無法實現。

5G網路將會帶來更大發展機會

不過，從小島秀夫在幾年前曾透露希望達成將遊戲「帶著玩」的想法，目前市場上已經逐漸透過行動裝置、掌機，甚至諸如Nintendo Switch般的遊玩模式實現。而接下來預計盛行的串流遊戲服務，預期也將改變現有遊玩體驗，讓玩家無需考慮遊戲主機效能表現、運作相容，同時也僅需配合可上網裝置與網路連接資源就能隨時遊玩，更是打破傳統遊戲使用模式。

在這樣的技術發展，配合明年5G網路開始盛行，預期將可讓原本需要龐大運算效能的虛擬實境內容，透過雲端協同運算與串流技術即可即時使用，甚至可以傳遞更高解析度、更高畫面更新率的影像內容，同時也能藉由網路快速反應表現實現即時互動。

雖然在後續訪談中並未特別提到，但小島秀夫確實也說明擴增實境也會是未來發展方向，只是未來小島工作室會以什麼樣的題材製作虛擬影像技術應用內容，目前都還無法確認。

未來不排除打造更多題材內容，包含電影製作

另一方面，小島稍早在個人Twitter上透露計畫打造一款驚悚題材的遊戲作品，因此目前開始觀看一些相同題材的電影內容，同時更透露當時製作第一人稱視角恐怖遊戲《P.T.》時，曾經觀看泰國恐怖電影《見鬼 (The Eye)》，但關於此項計畫相關細節並未具體透露。

至於未來也還是希望能投入製作與《死亡擱淺》相同遊玩規模的遊戲，但也希望能以過去打造獨立遊戲作品經驗，透過更少人力資源打造吸引眾多玩家注目的遊戲內容，而電影製作方面也會是未來關注方向，甚至強調未來5年內的電影與遊戲市場會有更緊密關連。

但現階段還是會先以遊戲內容製作為主，同時也希望先讓團隊人員在《死亡擱淺》上市後能獲得好好休息機會。

《死亡擱淺》同捆PlayStation 4 Pro遊戲主機
《死亡擱淺》同捆PlayStation 4 Pro遊戲主機
分享

分享

展示個人手機上的Bridge Baby桌布
展示個人手機上的Bridge Baby桌布
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境電影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

亞馬遜也計畫推出自有雲端串流遊戲服務 預計明年揭曉

2019-11-24 10:11

《刺客教條》新作代號「王國」 將以北歐神話為基礎

2019-11-24 10:11

遊戲市場占比最高！明年手遊新作被視為大重點

2019-11-22 14:43

迎接《憤怒鳥》10週年 Rovio打造一款可被攻擊的「自動販賣機」

2019-11-21 08:49

Valve確認將於11/22揭曉《戰慄時空》系列全新遊戲 強化VR內容應用

2019-11-21 08:44

配合微軟 羅技也針對行動不便玩家打造可擴充遊戲控制套件

2019-11-20 10:25

國產ARPG手遊《罪惡童話》本周上市 近10萬人預先登錄

2019-11-19 15:42

微軟將於更多地區預覽串流遊戲服務Project xCloud 加入更多遊戲

2019-11-18 10:57

類似Android TV Google展示雲端串流遊戲服務Stadia操作介面

2019-11-16 08:23

微軟下款遊戲主機將著重定價策略 雲端串流加入支援PS4控制器

2019-11-16 08:21

等待許久的《寶可夢 劍／盾》終於上市 開始推行「巨寶可夢」活動

2019-11-15 18:16

Google公布雲端串流遊戲服務 Stadia首波上線陣容

2019-11-13 07:55

騰訊期望藉由與任天堂合作 擴展海外遊戲市場

2019-11-12 09:05

PlayStation高層再次異動 吉田修平將轉向帶領獨立開發者培育項目

2019-11-11 09:29

動視暴雪透露 未來將把更多版權內容打造為手機遊戲、衍生作品

2019-11-11 09:25

新一代Xbox主機？Ubisoft至少已打造5款遊戲作品

2019-11-07 08:52

KKBOX全新累點機制上線 搶票就是比人強

2019-11-06 17:48

Razer針對手機 推出類Joy-Con的藍牙控制器Junglecat

2019-11-04 08:51

《魔獸世界》全新資料片《暗影之境》揭曉 換上全新升級系統

2019-11-03 10:44

《爐石戰記》全新資料片《降臨！遠古巨龍》預計12月登場

2019-11-03 10:44

BlizzCon 2019現場開放《星海爭霸2》玩家挑戰DeepMind團隊

2019-11-03 10:44

《暗黑破壞神 永生不朽》加入系列代表角色職業「狩魔獵人」

2019-11-03 10:44

《鬥陣特攻2》加入全新故事任務模式 更多英雄、地圖準備亮相

2019-11-03 10:42

《暗黑破壞神4》揭曉！將讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事

2019-11-03 10:41

針對香港「聰哥」裁決結果引發爭議 暴雪娛樂總裁再次致歉

2019-11-03 10:40

戰國死鬥遊戲《仁王2》將於明年3/12上市 β體驗版將開放限期下載

2019-11-03 10:22

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09

消息指稱《鬥陣特攻2》將於BlizzCon 2019期間亮相

2019-10-30 14:33

《魔獸世界》全新資料片「闇影大地」可能將於BlizzCon 2019亮相

2019-10-30 14:33

瑪利歐賽車首月下載逾1.2億次 刷新任天堂手遊紀錄

2019-10-29 17:11

Google確認旗下遊戲工作室將落腳加拿大蒙特婁

2019-10-28 14:09

微軟負責Xbox Live、Game Pass在內項目主管轉戰暴雪娛樂

2019-10-28 14:07

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》在內三款遊戲將延至下一個財報年度推行

2019-10-27 15:39

為了確保遊玩品質 Naughty Dog證實《最後生還者 二部曲》將延後上市

2019-10-27 15:38

福原愛引退惹粉絲殘念 靠「空氣桌球」前進2020奧運

2019-10-23 17:46

Help！AR模擬石虎過馬路 現場每護送一隻就捐10元

2019-10-22 22:21

接電視眾樂樂 Switch熱銷

2019-10-22 14:25
看更多

熱門文章

Apple Watch 將再進化！新專利顯示將支援 Face ID 功能、EMG 肌電圖等健康監測功能

2019-11-25 10:07

觀點／Tesla的輕便貨卡電動車Cybertruck 滿滿早期3D動畫情懷是在開玩笑嗎？

2019-11-25 10:09

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09

Google確認 終止Android與Chromebook的雲端列印服務

2019-11-25 10:07

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

WeWork確認隨著業務精簡裁撤2400名員工 佔總人數19%

2019-11-25 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top