小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

在此次《死亡擱淺 (Death Stranding)》World Strand Tour 2019 台北站活動上，小島秀夫在接受訪談時除了再次表示自己有意打造驚悚內容遊戲，另外也透露對於目前包含虛擬實境、擴增實境應用的虛擬視覺遊戲作品感興趣，同時也預告希望藉由本身製作獨立遊戲作品經驗，以更少人力資源創造出更吸引玩家注目遊戲內容。

《死亡擱淺》製作人小島秀夫 分享 facebook

虛擬實境會是未來發展方向

其實在先前的訪談中，小島秀夫就已經多次表達自己對於虛擬實境技術應用的看法，認為相比傳統連接螢幕的遊玩模式，虛擬實境或擴增實境技術都能讓玩家是也不再受到四個邊角範圍侷限，但相對也會產生更多技術上的挑戰。

例如在硬體效能限制、影像顯示使用模式等侷限，使得虛擬實境技術雖然曾經被擴大宣傳，卻因為技術無法趕上需求，導致目前越來越多虛擬視覺技術應用轉向更輕便且具說服力的擴增實境內容，包含一開始原本著重虛擬實境技術發展的Google，目前也開始將擴增實境技術發展比重增加，雖然並未就此棄捨虛擬實境技術發展，但相對投入資源也逐漸減少。

而就HTC的看法，依然認為虛擬實境技術有相當發展潛能，只是現階段技術無法趕上實際使用需求，加上許多技術雖然可以實現更好的擴增實境體驗，但相對也會讓使用成本增加許多。因此就小島秀夫的說法表示，雖然有許多遊戲內容設計想法，卻礙於現階段的技術瓶頸仍無法實現。

5G網路將會帶來更大發展機會

不過，從小島秀夫在幾年前曾透露希望達成將遊戲「帶著玩」的想法，目前市場上已經逐漸透過行動裝置、掌機，甚至諸如Nintendo Switch般的遊玩模式實現。而接下來預計盛行的串流遊戲服務，預期也將改變現有遊玩體驗，讓玩家無需考慮遊戲主機效能表現、運作相容，同時也僅需配合可上網裝置與網路連接資源就能隨時遊玩，更是打破傳統遊戲使用模式。

在這樣的技術發展，配合明年5G網路開始盛行，預期將可讓原本需要龐大運算效能的虛擬實境內容，透過雲端協同運算與串流技術即可即時使用，甚至可以傳遞更高解析度、更高畫面更新率的影像內容，同時也能藉由網路快速反應表現實現即時互動。

雖然在後續訪談中並未特別提到，但小島秀夫確實也說明擴增實境也會是未來發展方向，只是未來小島工作室會以什麼樣的題材製作虛擬影像技術應用內容，目前都還無法確認。

未來不排除打造更多題材內容，包含電影製作

另一方面，小島稍早在個人Twitter上透露計畫打造一款驚悚題材的遊戲作品，因此目前開始觀看一些相同題材的電影內容，同時更透露當時製作第一人稱視角恐怖遊戲《P.T.》時，曾經觀看泰國恐怖電影《見鬼 (The Eye)》，但關於此項計畫相關細節並未具體透露。

至於未來也還是希望能投入製作與《死亡擱淺》相同遊玩規模的遊戲，但也希望能以過去打造獨立遊戲作品經驗，透過更少人力資源打造吸引眾多玩家注目的遊戲內容，而電影製作方面也會是未來關注方向，甚至強調未來5年內的電影與遊戲市場會有更緊密關連。

但現階段還是會先以遊戲內容製作為主，同時也希望先讓團隊人員在《死亡擱淺》上市後能獲得好好休息機會。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》