親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09楊又肇

隨著遊戲上市而展開的《死亡擱淺 (Death Stranding)》World Strand Tour活動，在今日 (11/24)也終於來到台北場，並且由遊戲製作人小島秀夫與現場近300名玩家、粉絲見面，並且分享自己在製作遊戲過程中的心路歷程，以及接下來預計發展方向。

分享

針對最初創作《死亡擱淺》的想法，小島秀夫表示是從自己離開KONAMI時，在面臨所有事物都必須重零開始，甚至連工作室辦公環境都沒有的情況下開始，進而從自己過去以來累積關係構思人與人之間的羈絆，再從現在網路科技技術雖然越來越進步，並且讓人溝通方式變得更加簡單，但現實狀況中仍有人感到被孤立，藉此創作後來的《死亡擱淺》故事內容。

由於當時處於什麼都沒有的情況，因此小島秀夫表示可以在自己腦海中構思詳細的遊戲內容主軸，甚至可以天馬行空地想像遊戲細節，並且設法也讓製作團隊成員也能理解遊戲內容，如此才能讓遊戲想要傳遞想法可以被完整呈現。

同時，小島秀夫也強調設置製作期限的重要性，更因為轉為獨立遊戲工作室，因此才更必須嚴謹確認遊戲開發進度，並且確認每個細節應該完成時間。正因為如此，《死亡擱淺》從正式對外公布到後期準備上市過程中，幾乎沒有發生遊戲延後上市的情況，同時也將遊戲所要傳達細節讓玩家知曉。

分享遊戲製作想法，以及前後經歷的心路歷程
分享遊戲製作想法，以及前後經歷的心路歷程
分享

小島秀夫表示，《死亡擱淺》遊戲中的場景，其實就像真實社會上的每個人一樣，雖然都被名為網路的科技技術彼此連接，卻還是有很多人感覺被孤立，甚至也可能因為網路而被傷害，因此在遊戲中便希望傳達透過網路串連彼此的正向能量，例如在遊戲中蓋了一座橋，原本是為了方便自己，卻因為後來也讓其他人容易過橋，進而讓人下一次再度蓋橋時，就會產生是否可以做更大橋樑讓更多人也能走過的想法。

在遊戲之中，小島秀夫認為雖然玩家主要是操作名為山姆的角色進行遊玩，但實際上在遊戲中的平行時空其實有更多山姆與玩家一同遊玩，因此不會因此產生孤單的心情，同時也希望透過這款遊戲重新詮釋彼此聯繫的美好。

分享

而當初其實是希望成為電影製作人，後來卻因為遊戲作為媒介踏入創作發展，並且順利推出幾款受到玩家注目的遊戲作品，小島秀夫表示自己對於電影內容等作品創作也相當感興趣，甚至認為未來5年內，電影與遊戲作品的劃分界線將會越來越模糊，甚至可以彼此搭配，另外也認為虛擬視覺技術發展將成為未來主軸。

對於未來遊戲內容發展，小島秀夫也提到自己近期有意打造驚悚題材的遊戲作品，甚至未來也有可能結合東南亞，或是台灣在內亞洲地區元素進行創作。另外，小島秀夫也表示自己未來還是會投入遊戲創作，但有機會的話也會嘗試電影內容製作，甚至希望能去宇宙旅行，並且運用自己過往35年遊戲製作經驗，藉此投入人工智慧等科技技術發展。

在此次台北站活動中，小島秀夫也與近300名玩家、粉絲合影留念，同時也透過現場問答方式贈送親筆簽名公仔。

分享

與獲得簽名公仔的玩家合影
與獲得簽名公仔的玩家合影
分享

與現場玩家合影
與現場玩家合影
分享

充滿BT手印的牆板
充滿BT手印的牆板
分享

正中間手印為小島秀夫所留，並且留下親筆簽名
正中間手印為小島秀夫所留，並且留下親筆簽名
分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

亞馬遜也計畫推出自有雲端串流遊戲服務 預計明年揭曉

2019-11-24 10:11

《刺客教條》新作代號「王國」 將以北歐神話為基礎

2019-11-24 10:11

遊戲市場占比最高！明年手遊新作被視為大重點

2019-11-22 14:43

迎接《憤怒鳥》10週年 Rovio打造一款可被攻擊的「自動販賣機」

2019-11-21 08:49

Valve確認將於11/22揭曉《戰慄時空》系列全新遊戲 強化VR內容應用

2019-11-21 08:44

配合微軟 羅技也針對行動不便玩家打造可擴充遊戲控制套件

2019-11-20 10:25

國產ARPG手遊《罪惡童話》本周上市 近10萬人預先登錄

2019-11-19 15:42

微軟將於更多地區預覽串流遊戲服務Project xCloud 加入更多遊戲

2019-11-18 10:57

類似Android TV Google展示雲端串流遊戲服務Stadia操作介面

2019-11-16 08:23

微軟下款遊戲主機將著重定價策略 雲端串流加入支援PS4控制器

2019-11-16 08:21

等待許久的《寶可夢 劍／盾》終於上市 開始推行「巨寶可夢」活動

2019-11-15 18:16

Google公布雲端串流遊戲服務 Stadia首波上線陣容

2019-11-13 07:55

騰訊期望藉由與任天堂合作 擴展海外遊戲市場

2019-11-12 09:05

PlayStation高層再次異動 吉田修平將轉向帶領獨立開發者培育項目

2019-11-11 09:29

動視暴雪透露 未來將把更多版權內容打造為手機遊戲、衍生作品

2019-11-11 09:25

新一代Xbox主機？Ubisoft至少已打造5款遊戲作品

2019-11-07 08:52

KKBOX全新累點機制上線 搶票就是比人強

2019-11-06 17:48

Razer針對手機 推出類Joy-Con的藍牙控制器Junglecat

2019-11-04 08:51

《魔獸世界》全新資料片《暗影之境》揭曉 換上全新升級系統

2019-11-03 10:44

《爐石戰記》全新資料片《降臨！遠古巨龍》預計12月登場

2019-11-03 10:44

BlizzCon 2019現場開放《星海爭霸2》玩家挑戰DeepMind團隊

2019-11-03 10:44

《暗黑破壞神 永生不朽》加入系列代表角色職業「狩魔獵人」

2019-11-03 10:44

《鬥陣特攻2》加入全新故事任務模式 更多英雄、地圖準備亮相

2019-11-03 10:42

《暗黑破壞神4》揭曉！將讓玩家更沉浸在暗黑劇情故事

2019-11-03 10:41

針對香港「聰哥」裁決結果引發爭議 暴雪娛樂總裁再次致歉

2019-11-03 10:40

戰國死鬥遊戲《仁王2》將於明年3/12上市 β體驗版將開放限期下載

2019-11-03 10:22

暴雪事件後續！三菱汽車證實停止贊助《爐石》大師賽

2019-11-02 22:09

消息指稱《鬥陣特攻2》將於BlizzCon 2019期間亮相

2019-10-30 14:33

《魔獸世界》全新資料片「闇影大地」可能將於BlizzCon 2019亮相

2019-10-30 14:33

瑪利歐賽車首月下載逾1.2億次 刷新任天堂手遊紀錄

2019-10-29 17:11

Google確認旗下遊戲工作室將落腳加拿大蒙特婁

2019-10-28 14:09

微軟負責Xbox Live、Game Pass在內項目主管轉戰暴雪娛樂

2019-10-28 14:07

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》在內三款遊戲將延至下一個財報年度推行

2019-10-27 15:39

為了確保遊玩品質 Naughty Dog證實《最後生還者 二部曲》將延後上市

2019-10-27 15:38

福原愛引退惹粉絲殘念 靠「空氣桌球」前進2020奧運

2019-10-23 17:46

Help！AR模擬石虎過馬路 現場每護送一隻就捐10元

2019-10-22 22:21

接電視眾樂樂 Switch熱銷

2019-10-22 14:25
看更多

熱門文章

Apple Watch 將再進化！新專利顯示將支援 Face ID 功能、EMG 肌電圖等健康監測功能

2019-11-25 10:07

觀點／Tesla的輕便貨卡電動車Cybertruck 滿滿早期3D動畫情懷是在開玩笑嗎？

2019-11-25 10:09

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09

Google確認 終止Android與Chromebook的雲端列印服務

2019-11-25 10:07

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

WeWork確認隨著業務精簡裁撤2400名員工 佔總人數19%

2019-11-25 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top