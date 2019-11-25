《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

隨著遊戲上市而展開的《死亡擱淺 (Death Stranding)》World Strand Tour活動，在今日 (11/24)也終於來到台北場，並且由遊戲製作人小島秀夫與現場近300名玩家、粉絲見面，並且分享自己在製作遊戲過程中的心路歷程，以及接下來預計發展方向。

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針對最初創作《死亡擱淺》的想法，小島秀夫表示是從自己離開KONAMI時，在面臨所有事物都必須重零開始，甚至連工作室辦公環境都沒有的情況下開始，進而從自己過去以來累積關係構思人與人之間的羈絆，再從現在網路科技技術雖然越來越進步，並且讓人溝通方式變得更加簡單，但現實狀況中仍有人感到被孤立，藉此創作後來的《死亡擱淺》故事內容。

由於當時處於什麼都沒有的情況，因此小島秀夫表示可以在自己腦海中構思詳細的遊戲內容主軸，甚至可以天馬行空地想像遊戲細節，並且設法也讓製作團隊成員也能理解遊戲內容，如此才能讓遊戲想要傳遞想法可以被完整呈現。

同時，小島秀夫也強調設置製作期限的重要性，更因為轉為獨立遊戲工作室，因此才更必須嚴謹確認遊戲開發進度，並且確認每個細節應該完成時間。正因為如此，《死亡擱淺》從正式對外公布到後期準備上市過程中，幾乎沒有發生遊戲延後上市的情況，同時也將遊戲所要傳達細節讓玩家知曉。

分享遊戲製作想法，以及前後經歷的心路歷程 分享 facebook

小島秀夫表示，《死亡擱淺》遊戲中的場景，其實就像真實社會上的每個人一樣，雖然都被名為網路的科技技術彼此連接，卻還是有很多人感覺被孤立，甚至也可能因為網路而被傷害，因此在遊戲中便希望傳達透過網路串連彼此的正向能量，例如在遊戲中蓋了一座橋，原本是為了方便自己，卻因為後來也讓其他人容易過橋，進而讓人下一次再度蓋橋時，就會產生是否可以做更大橋樑讓更多人也能走過的想法。

在遊戲之中，小島秀夫認為雖然玩家主要是操作名為山姆的角色進行遊玩，但實際上在遊戲中的平行時空其實有更多山姆與玩家一同遊玩，因此不會因此產生孤單的心情，同時也希望透過這款遊戲重新詮釋彼此聯繫的美好。

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而當初其實是希望成為電影製作人，後來卻因為遊戲作為媒介踏入創作發展，並且順利推出幾款受到玩家注目的遊戲作品，小島秀夫表示自己對於電影內容等作品創作也相當感興趣，甚至認為未來5年內，電影與遊戲作品的劃分界線將會越來越模糊，甚至可以彼此搭配，另外也認為虛擬視覺技術發展將成為未來主軸。

對於未來遊戲內容發展，小島秀夫也提到自己近期有意打造驚悚題材的遊戲作品，甚至未來也有可能結合東南亞，或是台灣在內亞洲地區元素進行創作。另外，小島秀夫也表示自己未來還是會投入遊戲創作，但有機會的話也會嘗試電影內容製作，甚至希望能去宇宙旅行，並且運用自己過往35年遊戲製作經驗，藉此投入人工智慧等科技技術發展。

在此次台北站活動中，小島秀夫也與近300名玩家、粉絲合影留念，同時也透過現場問答方式贈送親筆簽名公仔。

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與獲得簽名公仔的玩家合影 分享 facebook

與現場玩家合影 分享 facebook

充滿BT手印的牆板 分享 facebook

正中間手印為小島秀夫所留，並且留下親筆簽名 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》