《刺客教條》新作代號「王國」 將以北歐神話為基礎

相關消息指稱，《刺客教條》新作開發代號將是「王國 (Kingdom)」，而稍早更有說法表示新作正式名稱將是《刺客教條：諸神黃昏 (Assassin's Creed Ragnarök)》，預計在明年2月正式對外公布，並且預計同時登上次世代主機，以及現有主機平台。

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就Reddit論壇網站傳出說法，《刺客教條：諸神黃昏》將設定在維京時期，同時故事場景將落在北歐斯堪地那維亞半島與英格蘭，同時玩家可進一步探索諸神居住地方阿思嘉，以及北歐巨人居住國度約頓海姆，故事中也會遇見諸如北歐神話主神奧丁、雷神索爾、惡作劇之神洛基等角色。

而此次作品中，玩家將可選擇男性或女性角色，但不影響故事劇情走向，同時將加入更多角色扮演元素，另外也會重新加入兄弟會系統，讓玩家可以進一步招募NPC角色。而在遊戲中也將加入海戰系統，但整體比例會比《刺客教條：黑旗》或《刺客教條：奧德賽》還少。

《刺客教條：諸神黃昏》預計會在2020年2月正式對外公布，預期會分別登上接下來預計推出的新款次世代遊戲主機，以及現有遊戲主機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》