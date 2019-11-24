亞馬遜也計畫推出自有雲端串流遊戲服務 預計明年揭曉

在Google、微軟在內廠商開始推行串流遊戲服務之後，亞馬遜或許也計畫跟進加入此市場競爭。

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CNET網站引述消息指稱，亞馬遜有可能選擇明年公布旗下雲端串流遊戲服務，同時也開始對外招募人才，甚至準備從諸如微軟在內大型遊戲公司挖角，同時也預期藉由AWS雲端服務平台推行串流遊戲服務，預期也會整合旗下Twitch直播平台，藉此發揮諸如Google Stadia與YouTube資源整合效益。

在此之前，亞馬遜曾重組其遊戲工作室，同時也取消部分尚未對外公佈遊戲作品發行計畫，並且持續對外進行人才招募，或許就是為了全新串流遊戲服務做準備。

由於不少遊戲網路服務均選擇AWS作為雲端運作平台，因此預期亞馬遜已經累積足夠經驗投入雲端串流遊戲服務發展。

目前市面上已經有Google剛上線運作的的Stadia，以及Sony過去收購Gaikai與OnLive推行的串流遊戲服務PlayStation Now，以及以beta形式測試許久的NVIDIA旗下GeForce Now，而微軟也計畫在明年正式推出旗下串流遊戲服務Project xCloud，另外EA也計畫推行自有串流遊戲服務Project Atlas。

加上持有大型遊戲平台Steam的Valve也有意進軍串流遊戲應用競爭，而任天堂方面也曾表示對串流遊戲感興趣，至於蘋果與Ubisoft雖然都是採用訂閱方式使用遊戲內容，但或許未來也會考慮投入串流遊戲服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》